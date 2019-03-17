حمدان بن راشد يكرّم الفائزين بجوائز «بكم نفتخر» في «صحة دبي»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الصحي

كرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، العاملين المتميزين والمجتهدين، في هيئة الصحة بدبي، إلى جانب فرق عمل التطوير والابتكارات والمبدعين وأصحاب الخدمة الطويلة ممن أثروا جهود الهيئة بخبرتهم، وأسهموا كثيراً في تقدمها، وقد وصل إجمالي المكرمين هذا العام إلى 450 موظفاً وموظفة.

كما كرم سمو الشيخ حمدان بن راشد في بداية الحفل أسد الله حسن حاتمي لخدمته الطويلة للقطاع الصحي في الدولة والممتدة إلى 50 عاماً.

جاء ذلك بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، ومجموعة كبيرة من الشخصيات العامة والمسؤولين، والمديرين التنفيذيين في الهيئة وحشد كبير من موظفي «صحة دبي».