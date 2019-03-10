انطلاق أعمال المؤتمر العربي الخامس للأشعة التداخلية

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن طب الأشعة التداخلية فرض نفسه داخل المؤسسات الصحية، وأصبح توفره ومستوى تجهيزاته وتقنياته، هو أحد المؤشرات المهمة والقياسات الدالة على كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية، وجودة الخدمات، وذلك نظراً لما يبذله القائمون على أقسام الأشعة من جهود وما يقدمونه من إسهامات لتأمين حياة المرضى، وخاصة داخل غرف العمليات.

كما أكد معاليه أن هيئة الصحة بدبي تولي أقسام الأشعة، والأشعة التداخلية على وجه التحديد في مستشفياتنا ومراكزنا وعيادتنا الطبية جل اهتمامها، وتعمل دائماً على رفدها بالعناصر الطبية المتميزة وأفضل التجهيزات والتقنيات الذكية، ولا سيما المرتبطة بتشخيص وعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية.

جاء ذلك في كلمة معاليه الافتتاحية لأعمال (المؤتمر العربي الخامس للأشعة التداخلية)، الذي شهدته دبي مؤخراً.