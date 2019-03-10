مباحثات مكثفة بين «صحة دبي» وجامعة ولونغونغ الأسترالية

المصدر: دبي- البيان الصحي

شهدت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، مباحثات مكثفة مع جامعة ولونغونغ الأسترالية، ارتكزت حول فرص التعاون بين الهيئة والجامعة فيما يتعلق بدعم استراتيجية التعليم الطبي التي تتبنى «صحة دبي» تنفيذها على نطاق واسع، يشمل التعليم الأكاديمي والتدريب والتنمية المهنية، إلى جانب البحوث والدراسات.

جاء ذلك بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعدد من قيادات الهيئة والمتخصصين، والبروفيسور بول ويلنجر نائب رئيس جامعة ولونغونغ الأسترالية، ومجموعة من المسؤولين في القنصلية الأسترالية والجامعة.

حضر اللقاء من جانب الهيئة الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، والدكتورة فريدة الخاجة المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، وآمنة السويدي مديرة إدارة التعليم الطبي بالإنابة، والدكتورة وديعة شريف نائب مدير إدارة التعليم الطبي.