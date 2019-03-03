إعلان الفائزين بمسابقة هاكاثون دبي الصحي

المصدر: دبي- البيان الصحي

أعلنت هيئة الصحة بدبي، الأسبوع الماضي، خلال مشاركتها بفعاليات شهر الإمارات للابتكار عن الفائزين الثلاثة بمسابقة هاكاثون دبي الصحي، الذي نظمته الهيئة، ولأول مرة على مستوى القطاع الطبي في الدولة، ضمن أعمال منتدى دبي الصحي منتصف شهر يناير الماضي.

وتنافس في هذه المسابقة مجموعة من الطلبة المبتكرين من داخل وخارج الدولة تم تقسيمهم إلى فرق عدة، حيث فاز في المركز الأول فريق سيلفر ليفينغ لابتكاره تطبيقاً يمكّن أطباء الصحة النفسية من متابعة وتقييم وتشخيص الحالات المرضية عن بُعد، وتمكين مقدمي الرعاية الصحية من متابعة مدى التزام المرضى بالتعليمات والإرشادات الطبية والبرنامج العلاجي بشكل عام.