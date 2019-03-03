مشاركة فاعلة لـ«صحة دبي» ضمن شهر الإمارات للابتكار

المصدر: دبي - البيان الصحي

اختتمت هيئة الصحة بدبي الأسبوع الماضي بمنطقة السيتي ووك مشاركتها الفاعلة في شهر الإمارات للابتكار بمنصة خاصة متميزة ضمت مجموعة متقدمة من خدماتها المستندة إلى أفضل ما جاد به العالم من تقنيات وحلول ذكية، تستهدف تعزيز جودة الحياة والوصول إلى مستقبل صحي أفضل ومجتمع أكثر صحة وسعادة.

وحرصت الهيئة على التواجد في هذه المنطقة على وجه التحديد لاستثمار التواجد المكثف لأفراد المجتمع، ومن ثم طرح باقة خدماتها المطورة على رواد «سيتي ووك»، وتعريفهم بسبل الحصول على هذه الخدمات التي توفرها الهيئة في منشآتها الطبية، لتحقيق رضا وسعادة المتعاملين.

وتضمنت مشاركة الهيئة هذا العام، أحدث أنظمة إدارة الطوارئ الطبية، التي ترفع مستوى الأمان الصحي في المناطق المزدحمة، إلى جانب عيادة التطبيب الذكي، وهي عيادة ذكية متنقلة لتقديم الفحوصات والتواصل مع الأطباء عن بعد لتبادل الاستشارات الطبية المتعلقة بالحالة المرضية، وكذلك النظام الإدراكي للإنذار المبكر والاستجابة للأمراض السارية، وهو عبارة عن شبكة متكاملة تتسم باستدامة نظم الاستعداد المبكر للأمراض السارية، وذلك ضمن المبادرة الاستثنائية التي تتبناها حكومة دبي (دبي 10X)، وغير ذلك من الخدمات الطبية رفيعة المستوى.