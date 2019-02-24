«صحة دبي» تدشّن حملة «كنز الحياة» لزيادة فرص العلاج بالخلايا الجذعية

المصدر: دبي - البيان الصحي

أطلقت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، أول حملة طبية من نوعها لتجميع دم الحبل السري واستخلاص الخلايا الجذعية لعلاج أمراض الدم، ولا سيما الأمراض الوراثية منها، وذلك عن طريق (مركز دبي لأبحاث دم الحبل السري) التابع للهيئة، وتحت اسم «كنز الحياة»، في خطوة نوعية ينفذها المركز لزيادة حصيلة عينات دم الحبل السري، التي وصلت لدى المركز إلى 7 آلاف عينة.

ولدى تدشينه الحملة التي تشمل إمارة دبي، قال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث، حقق نجاحات مبهرة في مجال علاج أمراض الدم عن طريق الخلايا الجذعية التي يتولى المركز جمعها واستخلاصها وتخزينها لفترات تصل إلى أكثر من 30 عاماً.

إمكانيات

وذكر معاليه أن مركز دبي لأبحاث دم الحبل السري أصبح لديه من الإمكانيات البشرية والتجهيزات والتقنيات، ما يعزز دوره العلاجي والبحثي في واحد من أهم علوم ومجالات الطب المعاصر المرتكزة على توظيف الخلايا الجذعية، التي باتت هي الأساس في فك شيفرة العديد من الأمراض والحد من انتشارها وآثارها، وخاصة أمراض الدم وما يرتبط بها من الأمراض الوراثية.

وتستهدف الحلمة تنمية الوعي المجتمعي بأهمية تخزين الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري، والاستفادة منها لاحقاً في علاج 80 مرضاً من أمراض الدم المختلفة.

وعبر ويشي رامان المدير العام لشركة موستيلا عن شكره وتقديره لهيئة الصحة بدبي وسعادته بأن تكون شركة موستيلا جزءاً من هذا الحدث الرائد الذي يوفر الخدمة الإنسانية للمرضى لإنقاذ حياتهم من خلال تخزين الخلايا الجذعية لفترات طويلة بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث، مؤكدا على أهمية هذه المبادرة التي تدعم الجهود المشتركة لخدمة المرضى والوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.