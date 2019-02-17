تكريم لجنة الممارسات الطبية في قطاع التنظيم الصحي

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن الهيئة قطعت شوطاً مهماً على طريق تطوير سياسات ولوائح ونظم القطاع الصحي الخاص في دبي، الذي تعده شريكاً استراتيجياً لها، وتعمل دائماً على تمكينه من النمو والتوسع ضمن تسهيلات ومحفزات استثمارية مثالية، بما يزيد من القدرات التنافسية، ويوفر باقة من الخدمات الطبية والخيارات المتعددة أمام أفراد المجتمع، وخاصة المرضى منهم.

وذكر معاليه أن الهيئة لا تدخر وسعاً في سبيل توفير المناخ الذي يشجع على جذب المزيد من المستشفيات والمراكز الطبية العالمية ومتعددة الجنسيات إلى دبي والانضمام إلى سلسلة المؤسسات الصحية الرائدة التي تتخذ من مدينة دبي مقراً لها، وتعمل يداً بيد مع الهيئة من أجل تعزيز جودة الحياة.

جاء ذلك خلال تكريم معاليه، مؤخراً، أعضاء لجنة الممارسات الطبية في قطاع التنظيم الصحي بالهيئة، من الأطباء والمتخصصين والإداريين، وذلك في حضور الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي للقطاع، وعدد من المدراء التنفيذيين للمستشفيات والمسؤولين.