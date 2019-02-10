حميد القطامي يدشّن معرضي «ميدلاب» و«إيدك»

المصدر: دبي- البيان الصحي

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن القدرات الهائلة والإمكانات المتميزة التي تملكها مدينة دبي، هي التي جعلتها المدينة الأسرع نمواً في العالم، وهي التي مكنتها لتكون الأولى في صناعة واستضافة القمم والمؤتمرات والمنتديات والمعارض الدولية، التي رأت في دبي نوافذها ونقطة انطلاقها للعالمية.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه، مؤخراً، معرض ومؤتمر «ميدلاب»، بحضور هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وعدد من المسؤولين والمنظمين ورعاة وداعمي المؤتمر والمعرض، الذي يعد الأكبر والأكثر رواجاً في العالم في مجال مستلزمات وتجهيزات وتقنيات المختبرات الطبية.

في السياق نفسه، افتتح معالي القطامي، فعاليات اليوم الأول من الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي»، والذي شهدته دبي في الفترة ما بين 5 إلى 7 فبراير في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويعد «إيدك دبي» أكبر معرض ومؤتمر متخصص في طب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والثاني عالمياً.