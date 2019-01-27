نجاح لافت لمنتدى دبي الصحي في دورته الثالثة

المصدر: دبي - البيان الصحي

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، شهدت دبي، مؤخراً، أعمال الدورة الثالثة لـ (منتدى دبي الصحي -2019)، التي حققت نجاحاً لافتاً، وذلك بحضور معالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئي في الدولة، ومعالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين الشقيقة، ومعالي غسان حاصباني نائب رئيس الحكومة وزير الصحة اللبناني، وك.ك. شاليجة تيتشر وزير الصحة والعدالة الاجتماعية في ولاية كيرلا.

شارك في أعمال المنتدى أكثر من 2500 مشارك من الوزراء وقادة الصحة وصناع القرار والعلماء والأطباء يمثلون الإمارات و25 دولة من مختلف قارات العالم، بينهم 42 متحدثاً، و11 محاوراً.

وفي كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى الذي يمتد ليومين، رفع معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لرعاية سموه الكريمة للمنتدى.

لافتاً معاليه إلى أن فكرة المنتدى حظيت بإشادة وتأكيد سموه على أن «قطاع الصحة في دولة الإمارات عموماً ودبي خاصة هو القطاع الأهم الذي يُلامس حياة الإنسان وسعادته ومستقبل الأجيال». فيما أكد معالي القطامي، أن تلك هي غاية سموه للإنسان واستحقاقاته في مستقبل صحة أفضل ومناخ يتسم بجودة الحياة.