«صحة دبي» تباشر تحديث آليات العمل لمواكبة متطلبات وأهداف المرحلة المقبلة

المصدر: دبي - البيان الصحي

تعكف هيئة الصحة بدبي على وضع آليات تنفيذية لكل ما وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأكد عليه سموه في وثيقة الخمسين والمبادئ الثمانية، ولاسيما ما يرتبط بتحسين جودة الحياة، وتطوير مجتمع دبي، وضمان مستقبل الأجيال القادمة، وريادة دبي الاقتصادية، وغير ذلك من الموجهات العامة، التي اعتمدتها الهيئة منهجية لعملها ومؤشر أساس لتقيم أداء قطاعاتها وإدارتها وقياس كفاءة منشآتها الطبية.

رفاهية

أعلن ذلك معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، خلال افتتاحه، مؤخراً، أعمال المنتدى السابع للتحول التنظيمي، حيث قال في مستهل كلمته إن وثيقة الخمسين وبنودها التسعة والمبادئ الثمانية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تمثل قواعد أساسية للرفاهية والازدهار والحياة العصرية والمستقبل، ولذلك بعثت الوثيقة والمبادئ السعادة في نفوس المواطنين والمقيمين وكل من يعيش في الدولة وخارجها وكل من يطمح العيش الرغد.

التزام

وأكد معاليه أن هيئة الصحة بدبي ملتزمة بكل ما حملته الوثيقة والمبادئ، وأنها تتعهد بمسؤوليها وجميع موظفيها للعمل في ضوء ما وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للوصول إلى ما أراده سموه للناس، والوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة ينعم فيه أفراده بالحياة المديدة والتفاؤل والإيجابية.