مركز دبي للسكري ينال الاعتماد الدولي JCIA

المصدر: دبي - البيان الصحي

احتفت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، بحصول مركز دبي للسكري على الاعتماد الدولي من قبل اللجنة الدولية المشتركة JCIA، الذي يمثل واحداً من أهم الاعتمادات الدولية، التي حصلت عليها الهيئة مع نهاية عام 2018، كما يعد إضافة جديدة لرصيد الإنجازات المتوالية، التي حققتها هيئة الصحة بدبي على الصعيد الدولي، وبالتحديد على مستوى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمراكز الصحية التخصصية.

جاء ذلك بحضور الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، والدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية، وعدد من المسؤولين والأطباء والعاملين في مركز دبي للسكري.