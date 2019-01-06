«صحة دبي» تحصد 4 جوائز عالمية بفكرة مبتكرة للدواء

المصدر: دبي- البيان الصحي

حصدت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، 4 جوائز عالمية عن أفضل فكرة مبتكرة لتناول الدواء لدى المرضى، الذين لا يجيدون القراءة، وارتكزت الفكرة في ملصق تعريفي مصور بشكل مبسط على علبة الدواء يوضح مواعيد التناول والجرعات المقررة من قبل الطبيب المعالج، وقد حصلت الهيئة من خلال فيلم مصور قصير لفكرتها على الجائزة البرونزية في مهرجان كان للدعاية والإعلان في فرنسا، وهو المهرجان الأقوى عالمياً في مجال الترويج.

كما نالت الهيئة الجائزة العالمية للياقة الصحية وجائزة (كليو) الصحية لأفضل وسيلة مبتكرة لتناول الدواء، في نيويورك، إلى جانب جائزة لندن العالمية عن فئة أفضل وسيلة للتثقيف الصحي.

من جانبه أشاد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، بالجهود التي تقوم بها إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في الهيئة، التي تعمل بحرص على تحسين رحلة المتعاملين والمرضى، وتبسيط كل إجراءات الحصول على الدواء والتعامل معه بشكل سليم. كما ثمن معاليه التعاون المثمر لشركة ( The Classic Partnership Advertising)، وشكر كل من بذل جهداً في سبيل راحة المرضى.