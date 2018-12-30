«صحة دبي» تحطم 3 أرقام قياسية في «غينيس» خلال 2018

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

أضافت مدينة دبي رقماً جديداً لأرصدة أرقامها القياسية، خلال العام الجاري 2018، بعد تحطيم هيئة الصحة بدبي للرقم القياسي العالمي الخاص بأكبر عدد من الجنسيات المشارك في الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، حيث سجلت دبي في موسوعة (غينيس) 104 مشاركين، في كسر صريح للرقم المسجل باسم ألمانيا في العام 2016، والذي لم يتجاوز 74 جنسية.

وكانت هيئة الصحة بدبي وضمن أجندة احتفائها باليوم الوطني وعام زايد، وفي مستهل استضافة دبي، أخيراً، للمؤتمر العالمي لأمراض القلب والأوعية الدموية، قد نظمت فعالية الإنعاش القلبي الرئوي، في إطار حملتها التوعوية والوقائية لأمراض القلب، حيث شارك في الفعالية 104 جنسيات، ما جعل الهيئة تقتنص شهادة (غينيس)، وسط حفاوة بالغة من مسؤولي الهيئة والمشاركين في الفعالية، التي اندرجت تحت مبادرة (قلب دبي النابض).

كما أضافت دبي رقماً جديداً آخر لأرصدتها القياسية (غينيس) من خلال تحطيم هيئة صحة بدبي الرقم القياسي لأكبر عدد مشارك في تتابع للدراجات، بالتعاون مع نايتشر فالي، بعدد 307 مشاركين لتكسر الرقم السابق المسجل باسم الصين.

وأضافت الهيئة رقمها القياسي الثالث في فترة شهر واحد، وسجلت الهيئة - ضمن أجندة الاحتفاء بعام زايد - رقماً قياسياً في موسوعة (غينيس)، بتشكيلها أطول مسار تم إعداده بصناديق الإسعافات الأولية، وقد ازدان المسار في أعلاه بجدارية فنية راقية تحمل صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وكانت الهيئة قد وظفت الساحة الأمامية الكبرى في مستشفى راشد، لوضع جدارية الشيخ زايد، وإعداد المسار الذي ضم 3807 صناديق من صناديق الإسعافات الأولية، محطمة بذلك الحد المعتمد لدى موسوعة (غينيس)، الذي لا يتجاوز 1000 صندوق، حسب تأكيد الموسوعة.