«صحة دبي» تختتم مبادرات «عام زايد» بإطلاق بطاقة تأمين صحي مجانية للمرضى المعسرين

المصدر: دبي - البيان الصحي

أطلقت هيئة الصحة بدبي، بطاقة زايد للتأمين الصحي، وهي بطاقة صحية مجانية توفر باقة متنوعة من الخدمات الطبية للمرضى المعسرين، والحالات غير القادرة على تكلفة العلاج، وذلك بالتعاون مع مجموعة مختارة من شركات التأمين، وضمن محور الأعمال والمبادرات الإنسانية التي رصدتها الهيئة في أجندة الاحتفاء بـ (عام زايد)، للتركيز على الجانب الإنساني والخيري في فكر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، إلى جانب اهتمامه الخاص «رحمه الله» برعاية الإنسان والمحافظة على صحته وسلامته وحياته.

جاء ذلك خلال الحفل الكبير، الذي نظمته الهيئة في متحف الاتحاد بدبي، بمناسبة قرب ختام (عام زايد)، وذلك بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، ومعالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وخلفان المزروعي رئيس جمعية دار البر، وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات المجتمعية والقيادات الصحية في الهيئة، حيث شهد الحفل مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتصلة بالسيرة العطرة للشيخ زايد، إلى جانب تكريم الفائزين بجائزة أفضل بحث ودراسة تناولت نشأة وتطور القطاع الصحي في عهد المغفور له الشيخ زايد.