جهود متواصلة لإضافة منشآت جديدة لمنظومة «صحة دبي» المتطورة

المصدر: دبي- البيان الصحي

تشهد هيئة الصحة بدبي أعمالاً مكثفة وجهوداً متواصلة تسابق فيها الزمن، لإضافة مجموعة من المنشآت الطبية الجديدة، لمنظومتها الصحية المتطورة، وذلك على مستوى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وبالتوازي مع حزمة المشروعات الحيوية، التي يتم تنفيذها على مستوى البنية التقنية والتجهيزات الحديثة والتوسعات الداخلية وأعمال الإحلال والتجديد، التي تستهدف تلبية الطلب المتنامي على خدمات «صحة دبي»، سواء في مجالات الوقاية أو التشخيص أو العلاج.

وفي الوقت الذي ترصد فيه الهيئة مراحل الإنجاز خطوة بخطوة، يواصل معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، جولاته وزياراته الميدانية المستمرة لمواقع العمل، وخاصة في مشروعات التوسعات الكبرى التي تشهدها مستشفى دبي، إلى جانب أعمال التوسعات واستحداث مبنى إضافي ومرافق طبية وخدمية تابعة لـ (مركز سعادة كبار المواطنين)، فضلاً عن مشروع استحداث مركز القصيص الصحي، ومشروع تأسيس مركز الرعاية طويل الأمد.