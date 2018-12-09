«صحة دبي» تحطّم رقمين قياسيين في «غينيس»

المصدر: دبي - البيان الصحي

أضافت مدينة دبي رقماً جديداً لأرصدة أرقامها القياسية، بعد تحطيم هيئة الصحة بدبي للرقم القياسي العالمي الخاص بأكبر عدد من الجنسيات المشارك في الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، حيث سجلت دبي في موسوعة (غينيس) 104 مشاركين، في كسر صريح للرقم المسجل باسم ألمانيا في العام 2016، والذي لم يتجاوز 74 جنسية، وذلك بالتعاون المثمر مع الرابطة العالمية لأمراض القلب، وشركة فيليبس العالمية.

وكانت هيئة الصحة بدبي وضمن أجندة احتفائها باليوم الوطني وعام زايد، وفي مستهل استضافة دبي، الأسبوع الفائت، للمؤتمر العالمي لأمراض القلب والأوعية الدموية، قد نظمت فعالية الإنعاش القلبي الرئوي، في إطار حملتها التوعوية والوقائية لأمراض القلب، حيث شارك في الفعالية 104 جنسيات، ما جعل الهيئة تقتنص شهادة (غينيس)، وسط حفاوة بالغة من مسؤولي الهيئة والمشاركين في الفعالية، التي اندرجت تحت مبادرة (قلب دبي النابض). كما أضافت دبي رقماً جديداً آخر لأرصدتها القياسية (غينيس) من خلال تحطيم هيئة صحة بدبي الرقم القياسي لأكبر عدد مشارك في تتابع للدراجات، بالتعاون مع نايتشر فالي، بعدد 307 مشاركين لتكسر الرقم السابق المسجل باسم الصين.

وفي تعليقه على هذا الاستحقاق، قال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبقى دوماً سباقة، وأن مدينة دبي ستظل محطمة للأرقام القياسية، حيث أصبح الرقم (1)، هو الهدف لها في جميع المجالات، ما جعلها في طليعة المدن المصدرة للإبداع والابتكار، والمستحوذة على الأرقام القياسية، والمبادرات النوعية غير المسبوقة.