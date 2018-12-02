«صحة دبي» تحتفي باليوم الوطني الــ47

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

احتفت هيئة الصحة بدبي، باليوم الوطني السابع والأربعين، وذلك بحضور قيادتها ومسؤوليها وأفراد أسرتها، فيما تزينت المنشآت الطبية التابعة للهيئة بعلم الدولة واكتست أروقة المنشآت بألوان العلم المميزة، وتجمعت قيادات «صحة دبي» في الساحة المجاورة لمستشفى راشد، التي شهدت فقرات متنوعة بين الأغاني والأناشيد الوطنية والأهازيج الشعبية، والمسابقات العلمية والرياضية والثقافية، وسط مظاهر البهجة والسعادة التي غمرت المكان.

تبريكات

وبهذه المناسبة، رفع معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، باسمه واسم جميع المنتسبين للهيئة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات.

ونوه معاليه قائلاً: «أهم مصادر الاعتزاز في احتفالاتنا باليوم الوطني السابع والأربعين، هو تزامن الاحتفالات مع (عام زايد)، واحتفاء الدولة بالذكرى المئوية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» القائد والمؤسس، وباني نهضتنا الحديثة ورخاء دولتنا المستدام».