«صحة دبي» تدشّن صيدليتها الذكية الخامسة في مركز ند الحمر الصحي

المصدر: دبي - البيان الصحي

دشنت هيئة الصحة بدبي، الأسبوع الفائت، أولى صيدلياتها الذكية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك في مركز ند الحمر الصحي، وهي الخامسة بعد صيدليات مستشفيات (راشد، ودبي، ولطيفة)، ما يعد نقلة نوعية جديدة على مستوى الخدمات التي توفرها مراكز الرعاية لجمهور المتعاملين في مختلف ربوع دبي.

وتأتي الصيدلية الذكية، فائقة المستوى بتقنياتها وقدراتها الاستيعابية الكبيرة التي تمكنها من تخزين أكثر من 35 ألف علبة دواء، إلى جانب سرعتها ودقتها في صرف الأدوية بما لا يتجاوز دقيقتين، لتعزيز توجهات هيئة الصحة بدبي، نحو تعميم التقنيات الذكية في مختلف منشآت الهيئة الطبية، وفي مختلف الأقسام والتخصصات.

كما جاء تدشين الصيدلية الذكية الخامسة في منشآت هيئة الصحة بدبي، في وقت تم ترشيح الصيدلية للفوز بــ«راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية»، وهو الترشيح الذي تلقته الهيئة باعتزاز، وخاصة أن جميع موظفي «صحة دبي» يتطلعون إلى شرف الحصول على الراية، كما يتطلعون للعمل وتقديم المزيد من الخدمات التي تحقق رضا المتعاملين وإسعادهم.

معايير

ولدى تدشينه الصيدلية، قال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن الهيئة أحدثت فرقاً مهماً في نوعية خدماتها المتصلة بتوفير الدواء للمتعاملين والمرضى، وفق أحدث معايير المأمونية والسلامة، وضمن حزمة من التقنيات هي الأحدث عالمياً، منوهاً معاليه بأن الهيئة تتجه لتعميم الصيدلية الذكية في سائر مراكز الرعاية الصحية الأولية وجميع منشآتها الحيوية في مقدمتها مستشفى حتا، وذلك بعد نجاحها في إسعاد المتعاملين والمراجعين لصيدليات مستشفيات (راشد، ودبي، ولطيفة).

في الوقت نفسه أكد معالي القطامي أن هيئة الصحة بدبي حريصة على تمكين المتعاملين والمرضى المترددين على مراكز الرعاية الصحية الأولية من الحصول على أفضل الخدمات الطبية، والرعاية الصحية المتكاملة، منوهاً بمجموعة التجهيزات والوسائل المتقدمة والذكية التي نجحت الهيئة في توظيفها داخل مراكزها الصحية، من أجل تحسين رحلة المتعاملين، وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الطبية عالية الجودة.