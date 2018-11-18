كبرى العلامات الإقليمية والعالمية بمعرض دبي للبصريات

المصدر: دبي - البيان الصحي

افتتح معالي حميد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، أخيراً، فعاليات معرض دبي للبصريات 2018 في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي والرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي.

وشهد الافتتاح فالنتينا سيتا قنصل عام إيطاليا في دبي، وماريلينا بروكاتشيو، نائب المفوّض التجاري لوكالة التجارة الإيطالية، وجونتر راور القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي، ولوكا فيرونيسي، مدير المعرض وماركو كارنييلو رئيس قسم المجوهرات والأزياء لدى المجموعة الإيطالية للمعارض.

وشارك بالمعرض مجموعة من كبرى العلامات الإقليمية والعالمية التجارية وتجار التجزئة والمزوّدين المتخصصين بالبصريات.