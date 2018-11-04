تفاهم بين «صحة دبي» و«دار البر» لدعم المرضى المعسرين

المصدر: دبي - البيان الصحي

وثقت هيئة الصحة بدبي وجمعية دار البر، مؤخراً، علاقتهما الاستراتيجية، بمذكرة تفاهم، تقضي بتعزيز العمل الخيري والإنساني الذي يتسم به المجتمع الإماراتي، وتقديم الدعم اللازم للمرضى المعسرين، إلى جانب تنظيم الفعاليات والأنشطة المجتمعية، التي تصب في مصلحة المعوزين، وتيسير إجراءات توزيع الحصالات والصناديق الخيرية التابعة للجمعية، في مرافق ومنشآت الهيئة.

وقع المذكرة عن الهيئة معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعن الجمعية عبد الله علي بن زايد المدير التنفيذي لجمعية دار البر، وذلك في حضور عدد من المسؤولين من الجانبين.