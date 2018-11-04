«صحة دبي» تصطف بقياداتها وجميع موظفيها احتفاء بـ«يوم العلم»

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

احتفت هيئة الصحة بدبي بيوم العلم، واصطفت قيادات الهيئة وجميع المسؤولين والموظفين حول العلم في المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية التابعة للهيئة كافة، فيما ازدانت المنشآت الطبية بألوان علم الدولة، ابتهاجاً بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، في الوقت الذي شاركت فيه أعداد كبيرة من المراجعين للمستشفيات والمراكز موظفي الهيئة في مراسم رفع علم الدولة، لتخرج صورة الاحتفالات أكثر تميزاً بهذا الاصطفاف.

وحرصت قيادات هيئة الصحة بدبي على التواجد وسط الموظفين بشكل مبكر حتى اللحظة المقررة لبدء مراسم إحياء هذه المناسبة الغالية ورفع العلم، حيث شارك معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي في الاحتفالات، التي شهدتها مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، يرافقه عدد من المدراء التنفيذيين، فيما أحيت مجموعة من المسؤولين المناسبة الوطنية في مختلف المنشآت الطبية التابعة لـ«صحة دبي».

وبهذه المناسبة قال معاليه: يوم العلم هو إحدى أهم المناسبات الوطنية في تاريخ دولتنا، وتزامن هذا اليوم العزيز علينا مع الاحتفال بيوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، يزيد اعتزازنا وفخرنا بقيمة «العلم» الذي يمثل رمزاً غالياً لوحدتنا وتلاحمنا واصطفافنا خلف قيادتنا الرشيدة.

وأضاف معاليه: حين تفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، باعتماد مبادرة «يوم العلم» مناسبة وطنية سنوية، فإن سموه قد أراد لنا أن نلتف حول العلم، وأن نجدد العهد ونعزز الانتماء لوطننا والولاء لقيادتنا الحكيمة، وهذا ما نشهده سنوياً.

وأكد معاليه أن ما يبعث على الفخر هو توافق أيام الاستعداد «ليوم العلم» هذا العام، مع إنجاز تاريخي غير مسبوق لنا ولأمتنا العربية، وهو إطلاق القمر الاصطناعي «خليفة سات» بأيد إماراتية 100%، ليتجدد الاعتزاز بما نقوم به وما ننجزه تأسيساً على اللبنة الأولى للدولة العصرية المتقدمة، التي وضعها المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ انطلاق الدولة.