«صحة دبي» تكرّم موظفي الخدمة الطويلة

المصدر: دبي - البيان الصحي

كرّمت هيئة الصحة بدبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 4000 موظف وموظفة من مختلف القطاعات والإدارات، تقديراً لعطائهم وإنجازاتهم وتفانيهم في العمل خلال مسيرتهم الطويلة في الهيئة، وتشجيعاً لهم على مواصلة الإنجاز والعمل بروح الفريق الواحد، وضمن بيئة إيجابية مشجعة ومحفزة على الإبداع والابتكار.

وأكد معالي حميد محمد القطامي خلال حفل التكريم اعتزاز الهيئة بكافة منتسبيها ممن قدموا خدمات جليلة خلال مسيرة العمل الطويلة في الهيئة.

وأشار معاليه إلى حزمة المبادرات التي تتبناها هيئة الصحة بدبي لإسعاد موظفيها، وتعزيز قيم الولاء والانتماء ورفع الروح الإيجابية لدى الجميع لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويات كافة المحلية والإقليمية والعالمية.

وعبر المكرمون عن شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة التي تعكس حرص الهيئة واعتزازها واهتمامها الكبير بتحقيق سعادة موظفيها.