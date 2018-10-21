«صحة دبي».. حضور لافت في أسبوع جيتكس 2018

المصدر: دبي - البيان الصحي

فاجأت هيئة الصحة بدبي، أخيراً، زوّار أسبوع جيتكس 2018، من كبار المسؤولين والمختصين والمتعاملين والمهتمين بالشأن الصحي، بأحدث تطبيقاتها وخدماتها الذكية، التي جاءت متوافقة لأفضل النظم والمعايير المعمول بها في المؤسسات الصحية الدولية، وكان أبرز ما قدمته الهيئة هو، تطبيق «DHA»، الذي جمع حزمة من الخدمات الطبية الحيوية في تطبيق واحد، تسهيلاً وتخفيفاً على المرضى وجميع المتعاملين والقاصدين منشآت «صحة دبي» للحصول على الخدمات النوعية التنافسية.

وزاد من الحضور اللافت للهيئة في جيتكس هذا العام، باقة الخدمات والأنظمة الطبية والمؤسسية، التي واكبت التحولات الذكية التي تشهدها دولة الإمارات بشكل عام، ومدينة دبي على وجه التحديد.

شراكات

في الوقت نفسه استثمرت الهيئة فرصة وجودها لتعزيز شراكتها مع مجموعة من المؤسسات والهيئات الصحية والتكنولوجية وذات العلاقة، في مقدمة ذلك مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة مع «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، والتي سيتم بمقتضاها تزويد الهيئة بخدمات وحلول متطورة عبر منصة دبي بالس المملوكة والمدارة من جانب مكتب دبي الذكية.

وقد وقع عن الهيئة معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعن «دو» عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وفي الوقت نفسه عززت الهيئة شراكتها بسلطة مدينة دبي الطبية، بموجب مذكرة تفاهم لربط أنظمة تراخيص المهنيين الصحيين لدى هيئة الصحة بدبي (نظام شريان)، وسلطة مدينة دبي الطبية (نظام مسار)، وذلك ضمن تقنية «بلوك تشين»، وقد وقع عن الهيئة الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي، وعن المدينة الطبية الدكتور رمضان البلوشي، الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية.