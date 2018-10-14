المؤتمر الـ13 للرابطة الدولية لهيئات التنظيم الصحي يختتم أعماله في دبي

المصدر: دبي - البيان الصحي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، اختتم المؤتمر الـ13 للرابطة الدولية لهيئات التنظيم الصحي فعالياته بدبي الأسبوع الماضي. ويعد المؤتمر الحدث الأكبر عالمياً في شؤون التنظيم الصحي، والذي يتم عقده المرة الأولى خارج نطاق أميركا الشمالية وأستراليا وقارة أوروبا، وتستضيفه الإمارات في دبي للمرة الأولى على مستوى المنطقة.

وكان معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي افتتح فعاليات المؤتمر الذي شارك به اكثر من 1000من القادة وكبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء والعلماء والأطباء، والمتحدثين الدوليين، الذين يمثلون أكثر من 40 دولة.

في الوقت نفسه نظمت الهيئة حفل استقبال للاحتفاء بالمشاركين في المؤتمر، وخاصة ضيوف الدولة من المؤسسات الصحية العالمية والهيئات الحكومية والخاصة والخبراء والمتخصصين.

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مشارك من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء والعلماء والأطباء