«هيئة الصحة» تنجز تدريب أول فريق لإدارة التغيير على مستوى دبي

المصدر: دبي - البيان الصحي

أنجزت هيئة الصحة بدبي إعداد أول فريق لإدارة التغيير على مستوى دبي، الذي يضم 48 متخصصاً ومتخصصة في إدارة التغيير ضمن مبادرة «أوتاد» التي تتبنى تنفيذها، ووفق أعلى معايير ومستويات الأداء العالمية، التي أشرفت على تطبيقها مؤسسة (جنرال الكتريك للرعاية الصحية)، إحدى المؤسسات الدولية الرائدة في الإعداد والتدريب والبحوث والدراسات التطبيقية.

وكانت هيئة الصحة بدبي أطلقت، أخيراً، دورة جديدة من منتدى التنظيم والتحول المؤسسي، الذي تعقده بشكل دوري، وذلك بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وقيادات الهيئة من مديري القطاعات التنفيذية والمستشفيات والمراكز الصحية والمتخصصين، وفريق إدارة التغيير.