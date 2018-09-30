«هيئة الصحة» تنظم ملتقى لأصدقاء مرضى الزهايمر

المصدر: دبي - البيان الصحي

نظمت هيئة الصحة بدبي، ممثلة بمركز سعادة كبار السن، مؤخراً، ملتقى لأصدقاء مرض الزهايمر ومقدمي الرعاية الصحية بهدف رفع الوعي والتثقيف الصحي بأسباب وأعراض طرق الوقاية من مرض الزهايمر، وتفادي مضاعفاته السلبية، وعوامل الخطورة المسببة له، والطرق المثلى للتعامل مع المرضى.

وأكدت الدكتورة سلوى السويدي استشاري ورئيس مركز سعادة كبار السن على أهمية الملتقى الذي يشكل فرصة لأهالي المرضى لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والاطلاع على آخر المستجدات العالمية المتعلقة بكيفية التعامل مع المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم.