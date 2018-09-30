شراكة بين مستشفيات «صحة دبي» و«نيس» الفرنسية

المصدر: دبي - البيان الصحي

أبرمت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، مذكرة تفاهم تقضي بتوثيق شراكة وتعاون مستشفيات الهيئة مع المستشفى الجامعي في (نيس) بفرنسا، حيث تمتد الشراكة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، إلى جانب توفير حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة، واستحداث برامج زمالة طبية بين الطرفين، وعقد ورش عمل وتوفير البيئة اللازمة للتدريب الميداني للأطباء من الجانبين يشمل تبادل الحالات الطبية المعقدة التي يمكن كل من الطرفين أن يجريها حسب الإمكانيات والتجهيزات المتوفرة وأفضل الممارسات المهنية المعمول بها في هذا الشأن.

توقيع

وقع المذكرة عن الهيئة معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وتشارلز جيوبراتي المدير العام للمستشفى الجامعي في (نيس)، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين، بينهم قنصل عام فرنسا في دبي رجا رابيا.