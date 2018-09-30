تفاهم لرفع كفاءة الكوادر المواطنة في «صحة دبي»

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكد معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن مدينة دبي لها بصمتها الخاصة والمميزة على مستوى مدن العالم، وخاصة على صعيد الأداء المؤسسي للأفراد وتنمية الخبرات، وتحقيق التوظيف الأمثل للكوادر البشرية، لافتاً معاليه إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الصحة بدبي مؤخراً، مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تمثّل خطوة مهمة على طريق رفع كفاءة وقدرات الكوادر المواطنة، الذي توليه الهيئة جُل اهتمامها، وتعمل على تهيئة كل السبل التي تمكنه من إنجاز مسؤولياته، وفق أعلى مستويات الأداء.

مذكرات مماثلة

في الوقت نفسه، وقّع عبد الله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مذكرات تفاهم مماثلة مع الدكتور عبد الله محمد الكرم رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وأحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، وعارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، وهشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، بحضور عدد من المسؤولين من الأطراف الموقعة على الاتفاقيات.