قيادات مواطنة شابة لإدارة دفة التطوير في «صحة دبي»

المصدر: دبي - البيان الصحي

أطلقت هيئة الصحة بدبي، أخيراً، الدورة الثانية من برنامجها التدريبي الطموح «رواد الصحة»، الذي يستهدف إعداد قيادات مواطنة شابة لإدارة دفة التطوير والمشاركة في التخطيط ورسم السياسات في مختلف قطاعات وإدارات الهيئة.

تقدير

جاء ذلك بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وجميع قيادات الهيئة ومسؤوليها والمستهدفين من البرنامج، الذين أعربوا عن اعتزازهم وتقديرهم لما تتبناه الهيئة من خطط وبرامج ترمي إلى صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم على إدارة العمل المؤسسي في مختلف القطاعات والتخصصات، وفق أعلى المعايير.