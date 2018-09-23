حملة للكشف المبكر عن أمراض القلب لدى النساء

المصدر: دبي - البيان الصحي

أطلقت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مجموعة «ماجد الفطيم»، أخيراً، حملة واسعة للتوعية بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء تحت شعار: «اضبطي إيقاع قلبك» بهدف نشر وتعزيز التوعية والتثقيف الصحي بهذه الأمراض وتعزيز الصحة العامة للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وتتضمن الحملة التي تستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل في عدد من مراكز التسوق بدبي إجراء العديد من الفحوص الطبية المجانية لضغط الدم وقياس نسبة الدهون في الجسم وقياس الوزن والطول ومعدل كتلة الجسم وتقديم الاستشارات والنصائح الطبية حول الطرق والحلول الممكنة التي تساعد في الحد من العوامل المسببة والمرتبطة بأمراض القلب، مثل السمنة وقلة ممارسة النشاط البدني إضافة إلى توزيع الكتيبات التي تشتمل على كافة المعلومات الضرورية للمحافظة على صحة القلب وكيفية الوقاية من أمراض القلب والأعراض السلبية للتبغ وطرق الإقلاع عن التدخين.