حميد القطامي: تحولات مهمة للقطاع الصحي في مسارات التعليم الطبي والتدريب

المصدر: دبي - البيان الصحي

قال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن القطاع الصحي يشهد نمواً ملحوظاً عاماً بعد آخر، وخاصة في جانب المؤسسات الأكاديمية الطبية والمؤسسات الصحية العلاجية، التي أوجدت بدورها العديد من الفرص والخيارات المتنوعة أمام أفراد المجتمع للحصول على خدمات طبية عالية الجودة، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام التعليم الطبي والتدريب وفق أعلى المستويات وأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً.

وذكر معاليه أن دور المؤسسات الصحية ليس مقصوراً على تقديم الخدمات فقط، حيث يمتد دورها إلى إثراء الحياة العلمية والتعليمية والمهنية في القطاع الصحي، ولاسيما وجود منشآت أكاديمية تحفظ أصول وبروتوكولات التعليم الطبي، ولها إمكانياتها على مستوى البحوث والدراسات.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه، أخيراً، مستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في جامعة الخليج الطبية بعجمان، وبحضور نافديب سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة، و ليبوريو ستيللينو سفير الجمهورية الإيطالية، ورضوان حسن القنصل العام للجمهورية الإندونيسية، ومحي الدين ثومبي الرئيس التنفيذي لمجموعة ثومبي الطبية رئيس مجلس إدارة جامعة الخليج الطبية، وعدد من المسؤولين والمتخصصين.