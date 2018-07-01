تدشين مركز لجراحة العيون الأول من نوعه بالمنطقة

المصدر: Ⅶدبي - البيان الصحي

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن مدينة دبي أصبحت الوجهة المفضلة للاستثمار في القطاع الصحي، والبيئة المثلى لنماء ونجاح المستشفيات الخاصة الدولية ومتعددة الجنسيات، فضلاً عن كونها الاختيار الأول للباحثين عن الصحة والسعادة والحياة الهانئة.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه، مؤخراً، (مركز كيرون سالود برشلونة لطب وجراحة العيون لليوم الواحد)، الذي يتجاوز حجم الاستثمار فيه 45 مليون درهم، وهو يمثل المركز الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، التابع لمجموعة كيرون الطبية العالمية، التي تضم أكثر من 44 مستشفى دولياً في إسبانيا وأميركا اللاتينية، وهي تعمل تحت مظلة فريسينيس هيليوس الألمانية التي لديها أكثر من 100 عام من الخبرة في الرعاية الصحية والابتكار والبحث العلمي وتخصيص العلاج المناسب للمرضى وأسرهم.

وقد دشن معاليه المركز بحضور أنطونيو الفاريز بارثي السفير الإسباني لدى الدولة، وناصر البدور وكيل وزارة الصحة المساعد، وجوزيه ماريا ليريه المدير الدولي للمجموعة، وعدد كبير من الشخصيات، والكادرين الطبي والإداري للمركز.