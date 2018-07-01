هيئة الصحة بدبي تعرّف بالهيكل الجديد

المصدر: Ⅶدبي - البيان الصحي

نظمت هيئة الصحة بدبي، أخيراً، مجموعة من ورش العمل التفاعلية والتعريفية لمسؤولي وموظفي الهيئة من مختلف القطاعات والإدارات والتخصصات، للوقوف على طبيعة المهام والأدوار الجديدة، في ضوء الهيكل التنظيمي المستحدث للهيئة. وذلك بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي.

مسؤوليات

وخلال ورش العمل التي بدأت يوم الاثنين الماضي، واختتمت أعمالها اليوم (الأحد)، قام كل مدير تنفيذي للقطاعات المختلفة بتعريف مديري الإدارات ورؤساء الأقسام التابعين، بالأدوار والمسؤوليات والاختصاصات التي أكد عليها القانون الجديد للهيئة وهيكلها التنظيمي، إيذاناً بمرحلة جديدة تحشد فيها «صحة دبي» جميع إمكانياتها للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، ومستويات عالمية تنافسية لخدماتها الطبية.