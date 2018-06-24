إضافة جديدة لإنجازات هيئة الصحة بدبي العالمية

المصدر: Ⅶدبي - البيان الصحي

أضافت هيئة الصحة بدبي إنجازاً جديداً لرصيد إنجازاتها الخاصة بالتقنيات العالمية فائقة المستوى، ونجحت الهيئة في تزويد مواطن بساقين صناعيتين تم إنتاجهما عن طريق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والذكاء الاصطناعي في آنٍ واحد، ما يعد تحولاً عالمياً مميزاً وطفرة نوعية في مجال الأجهزة والأطراف التعويضية التقليدية، تخدم توجهات الدولة وتعزز مكانة دبي في هذا المجال الأكثر تطوراً على الصعيد الدولي.

وكانت الهيئة وضمن مبادرات «عام الخير» التي امتدت إلى «عام زايد» قد سارعت بتزويد المواطن فهد محمد علي، بالساقين الاصطناعيتين، وفق ما أعلنته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، مؤخراً، في مقر إدارتها، بحضور معالي حميد محمد القطامي، المدير العام للهيئة.