هل نجح العلماء في التوصل إلى علاج دائم لمرض السكري؟

المصدر: إعداد- وائل زكير

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حقق فريق من العلماء في الصين إنجازاً تاريخياً بعد بحث استمر عقداً من الزمان، حيث نجحوا في القضاء على مرض السكري من النوع الثاني لدى مريض من خلال العلاج بالخلايا. وكان المريض البالغ من العمر 59 عاماً يعاني من مرض السكري منذ 25 عاماً.

وقال الباحثون من مستشفى شانغهاي تشانجتشنغ:"يبدأ مرض السكري من النوع 2 عادة بمقاومة الأنسولين في الأنسجة الطرفية ويستمر بفقدان تدريجي لوظيفة الجزر بسبب انخفاض كتلة خلايا بيتا أو عدم تمايز خلايا بيتا. يعتمد أكثر من 30٪ من مرضى السكري من النوع 2 في النهاية على العلاج بالأنسولين الخارجي. وتعد عملية زرع جزر الدم علاجًا فعالًا لمرض السكري المعتمد على الأنسولين".

وفي يوليو 2021، استخدم الباحثون خلايا دم المريض نفسه لإنشاء خلايا جذعية، وتم تحويلها إلى خلايا جزر البنكرياس. وقد نجحت عملية الزرع بشكل فعال في القضاء على اعتماد المريض على الأنسولين الخارجي في غضون 11 أسبوعًا. وعلى مدار العام التالي، تم تقليل الأدوية الفموية تدريجيًا ثم توقفت تمامًا في النهاية.

ما هي خلايا الجزر و ما هو دورها في مرض السكري؟

تلعب الخلايا الجزرية، التي تقع داخل البنكرياس في مجموعات صغيرة تعرف باسم جزر لانجرهانز، دورًا حاسمًا في تنظيم مستويات السكر في الدم وهي جزء لا يتجزأ من فهم مرض السكري.

الخلايا الجزرية هي مثل الخلايا المتخصصة في البنكرياس والتي تحتوي على أنواع مختلفة من الخلايا التي تعمل معًا للحفاظ على توازن مستويات السكر في الجسم.

الجزء الرئيسي في الخلايا الجزرية هي خلايا بيتا، المسؤولة عن إنتاج الأنسولين. يعمل الأنسولين كمفتاح يفتح الخلايا، مما يسمح لها بامتصاص الجلوكوز (السكر) من مجرى الدم. هذه العملية ضرورية لأن الجلوكوز يوفر الطاقة لخلايانا للعمل بشكل صحيح.

في مرض السكري، يختل التوازن داخل خلايا الجزر. في مرض السكري من النوع الأول، يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ خلايا بيتا ويدمرها، مما يؤدي إلى نقص إنتاج الأنسولين. بدون ما يكفي من الأنسولين، يبقى الجلوكوز في مجرى الدم، مما يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم والتي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

من ناحية أخرى، ينطوي مرض السكري من النوع الثاني عادة على مقاومة الأنسولين. هنا، تصبح خلايا الجسم أقل استجابة للأنسولين، مما يجعل من الصعب على الجلوكوز دخول الخلايا. نتيجة لذلك، قد ينتج البنكرياس المزيد من الأنسولين للتعويض، مما يؤدي في النهاية إلى استنزاف خلايا بيتا وانخفاض إنتاج الأنسولين.

وتلعب أنواع أخرى من خلايا الجزر أيضًا أدوارًا حاسمة. وتنتج خلايا ألفا الجلوكاجون، وهو هرمون يرفع مستويات السكر في الدم عند الحاجة، مثل أثناء الصيام.

وتفرز خلايا دلتا السوماتوستاتين، الذي يساعد في تنظيم إطلاق الأنسولين والجلوكاجون للحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

ويتضمن الاكتشاف الأخير الذي توصل إليه العلماء في الصين زرع جزر لعلاج مرض السكري.

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