5 فواكه لا يجب حفظها في الثلاجة

المصدر: البيان

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على الرغم من أن وضع الأطعمة والفواكه والخضروات في الثلاجة يساعد على الحفاظ عليها لفترة كبيرة صالحة للأكل إلا أن هناك بعض الأطعمة التي لا ينصح بوضعها في الثلاجة.

وبحسب صحيفة الأخبار المصرية فإن هناك 5 أنواع من الفاكهة لا يجب وضعها في الثلاجة وهي كالتالي:

-الموز

لا ينبغي أبداً تخزين الموز في الثلاجة، فعند تبريدها، تبدأ قشورها بالتحول إلى اللون الأسود، مما قد يمنع الكثير من الناس، وخاصة الأطفال، من تناولها، بالإضافة إلى ذلك، الموز المبرد لا ينضج بسرعة، لذلك، يُنصح بتخزينها في درجة حرارة الغرفة للحصول على نضارة ومذاق مثاليين.

-البطيخ

يخطئ الكثير من الناس في حفظ البطيخ في الثلاجة لمنعه من الفساد بسرعة، ومع ذلك، من خلال القيام بذلك، يتم تقليل مضادات الأكسدة الموجودة فيه، كما تتضاءل قيمته الغذائية أيضًا، ولهذا السبب يوصي الخبراء بعدم تخزين البطيخ في الثلاجة.

-الأناناس

تخزين الأناناس في الثلاجة يمكن أن يؤدي إلى تدهور قوامه وطعمه، لذلك، من الأفضل عدم تبريده، نظرًا لأن التبريد يؤدي إلى أن تصبح الفاكهة طرية جدًا، مما يغير شكلها الطبيعي، كما أن تخزين الأناناس في درجة الغرفة يساعد على الحفاظ على نضارته ويمنع التغيرات غير المرغوب فيها في خصائصه، ومع ذلك، إذا كان الأناناس ناضجًا تمامًا، فيمكن تبريده لبضعة أيام لمنعه من أن يصبح طريًا جدًا.



-المانجو

من المهم عدم تخزين المانجو في الثلاجة، لأن درجة الحرارة الباردة يمكن أن تبطئ عملية نضجها وتؤثر على طعمها وملمسها، ويمكن أن يسبب التبريد أيضًا إصابة تقشعر لها الأبدان، مما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة أو نضج غير متساوٍ، ومن الأفضل تخزين المانجو في درجة حرارة الغرفة للاستمتاع بنكهتها الكاملة وعصارتها.



-الأڤوكادو

لا ينبغي تخزين الأفوكادو في الثلاجة لأن درجة الحرارة الباردة يمكن أن تبطئ عملية نضجها وتؤدي إلى تصلبها، وقد يؤثر أيضًا على نكهتها وملمسها، فبدلًا من ذلك، يمكن تخزين الأفوكادو في درجة حرارة الغرفة حتى ينضج، ثم استخدمه على الفور للاستمتاع بقوامه الكريمي.

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