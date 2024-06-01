نصائح ذهبية للحفاظ على سلامة العيون في فصل الصيف

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التعرض لأشعة الشمس ضروري كمصدر رئيسي وممتاز لفيتامين D، إلا أن عدم اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الصيف يمكن أن يؤدي إلى العديد من المخاطر التي قد تؤثر سلبًا على صحة العين.

قال الدكتور بورخا سالفادور كولا، استشاري طب العيون في مستشفى باراكير للعيون: إن قضاء الوقت في التعرض المباشر وغير المحمي للشمس والحرارة الصيفية يسرع من شيخوخة العدسة الطبيعية للعين، مع إمكانية تكوين المياه البيضاء، ويزيد من خطر الإصابة بحالات أخرى مثل جفاف العين والتنكس البقعي.

وأضاف: مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الحالية، تكون العيون عرضة لتطوير هذه الحالات. لذلك، من الضروري اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية عند الاستمتاع بالأنشطة الصيفية.

وقدم الدكتور بورخا سالفادور بعض النصائح للحفاظ على سلامة العين في فصل الصيف:

-الحفاظ على رطوبة الجسم أمر بالغ الأهمية للحفاظ على عمل الوظائف والعمليات الحيوية لأجهزة وأعضاء الجسم بشكل جيد، خاصة خلال الصيف.

-شرب حوالي لترين من الماء يوميًا يساعد في تعويض السوائل المفقودة من خلال التعرق ويمنع الجفاف الذي يعتبر من المسببات الرئيسية لتهيج العين.

- التغذية السليمة ونمط الحياة الصحي ضروريان للحفاظ على صحة العين، خاصة للأمراض المزمنة مثل اعتلال الشبكية السكري.

-الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الزياكسانثين واللوتين وفيتامين C الموجودة بكثرة في التوت والخضروات الورقية والبرتقال، هي أساسية لصحة العين.

-حماية عينيك أثناء السباحة: السباحة هي نشاط صيفي شائع، ولكن ماء المسبح الذي يحتوي على الكلور والماء المالح يمكن أن يؤثر سلبًا على العينين. ارتداء نظارات السباحة ضروري لحماية عينيك من بعض الحالات والعدوى. علاوة على ذلك، فإنه يساعد للحماية ومنع دخول أي جسم غريب إلى العين.

-إزالة العدسات اللاصقة قبل السباحة: إحدى الخطوات الاحترازية المهمة هي إزالة العدسات اللاصقة قبل السباحة لأن ارتداءها يمكن أن يشكل مخاطر كبيرة وآثارًا ضارة، مثل التهاب القرنية المعدي وقرح القرنية وغيرها من التهابات العين لأن الماء في البحر أو المسبح يحتوي على العديد من البكتيريا التي يمكن أن تسبب العدوى وهناك عدوى معينة تسببها مجموعة من الكائنات الدقيقة تسمى الأميبات، وهي خطيرة بشكل خاص ويمكن أن تؤدي إلى أضرار جسيمة للعين، والتي تشكل السباحة بالعدسات اللاصقة عليها عامل خطر كبير.

-ارتداء النظارات الشمسية عند الخروج: يزيد التعرض المتزايد للأشعة فوق البنفسجية من احتمال تلف اللطخه الصفراء، التي تقع بالقرب من مركز الشبكية وهي مسؤولة عن الرؤية المركزية والرؤية اللونية. ارتداء النظارات الشمسية خلال الصيف ضروري لحماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، التي يمكن أن تلحق الضرر بالبقعة وتضعف الرؤية، يجب أن تختار نظارات شمسية توفر حماية كاملة من الأشعة فوق البنفسجية لمنع التهاب القرنية الضوئي وغيرها من حالات العين. هذه الاحتياطات البسيطة تساعد في الحفاظ على رؤية صحية وتقليل إجهاد العين من ضوء الشمس الساطع.

-حافظ على ترطيب عينيك: مع ارتفاع درجات الحرارة، يفضل الناس عمومًا الجلوس في الداخل مع تشغيل مكيفات الهواء على درجات حرارة منخفضة جدًا. هذا يجعل الجو حول الغرفة باردًا وجافًا، مما يؤدي إلى جفاف العين. -استخدام الدموع الاصطناعية سيساعد في منع جفاف العين وتجنب أي شعور بعدم الراحة الناتج عنه.

الدموع الاصطناعية؟

*ما هي الدموع الاصطناعية؟ الدموع الاصطناعية هي قطرات للعين تعزز الدموع الطبيعية في عينيك، مما يمنعها من الجفاف. هي شبيهة بكريم الترطيب للبشرة ويمكن استخدامها للحفاظ على تزييت مناسب للعين.

* أي نوع من الدموع الاصطناعية يجب أن أستخدمه؟ عمومًا، يُفضل استخدام قطرات الدموع الخالية من المواد الحافظة لأنها يمكن استخدامها بشكل متكرر حسب الحاجة. هناك العديد من الأنواع المتاحة، وتلك التي تحتوي على هيالورونات الصوديوم تكون فعالة بشكل خاص. استشر طبيبك للحصول على نصيحة حول الخيار الأنسب لأعراضك.

*متى يجب أن أستخدم الدموع الاصطناعية؟ يوصى بأن تكون الدموع الاصطناعية متوفرة في المنزل واستخدامها عند القيام بأنشطة تحتاج إلى الرؤية القريبة مثل استخدام الهواتف المحمولة أو الكمبيوتر أو القراءة. الاستخدام المتكرر، حتى قبل بدء الأعراض، يساعد في منع الشعور بعدم الراحة. بالنسبة للقطرات الخالية من المواد الحافظة، استخدمها حسب الحاجة، مثل كل ساعة عند العمل مع الكمبيوتر، مع زيادة التكرار إذا لزم الأمر. بالنسبة للقطرات التي تحتوي على مواد حافظة، يفضل الاستخدام بحدود 3 إلى 4 مرات في اليوم أو حسب نصائح طبيب العيون.

-استخدام الدموع الاصطناعية مع العدسات اللاصقة

يمكن استخدام معظم الدموع الاصطناعية الخالية من المواد الحافظة بشكل عام مع العدسات اللاصقة، ولكن تأكد من تنظيف العدسات بشكل صحيح لتجنب العدوى.

دحض الخرافات الكاذبة

يعتقد بعض المرضى خطأً أن استخدام الدموع الاصطناعية سيوقف إنتاج الدموع الطبيعي، ولكن هذا غير صحيح. تمامًا كما أن المرطب لا يغير خصائص الجلد، فإن الدموع الاصطناعية لا تغير إنتاج الدموع الطبيعية. إنها تساعد بالفعل في منع المشكلات والمضاعفات الناجمة عن جفاف العين.

الإجازات الصيفية هي وقت جيد للتفاعل مع العائلة والأصدقاء، ومع ذلك، من الضروري أيضًا التأكد من أن رؤيتنا ليست معرضة للخطر أثناء ذلك.

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