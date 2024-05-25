دواء شائع للسكري يخفض خطر الإصابة بسرطان الدم

المصدر: (دبي - البيان)

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وجد علماء دنماركيون، أن دواء رخيصاً يتناوله الملايين من مرضى السكري قد يتجاوز مجرد خفض نسبة السكر في الدم، ويساعد على الحماية من سرطان الدم.

وقال العلماء، إن مرضى السكري الذين يتناولون عقار «الميتفورمين» كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض التكاثر النقوي، وهو نوع نادر من السرطان يبدأ في نخاع العظم. ويمكن أن يزيد مرض التكاثر النقوي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وتلف الأعضاء. وللميتفورمين تأثيرات مضادة للالتهابات، والتي وُجد سابقاً أنها تحمي من الأمراض الشائعة المرتبطة بالعمر، بما في ذلك أمراض القلب والتدهور المعرفي.

وقال دانييل تويت كيرستنسن، طالب الدكتوراه في مستشفى جامعة ألبورغ: «لقد فوجئنا بحجم الارتباط الذي رأيناه في البيانات، لقد رأينا التأثير الأقوى لدى الأشخاص الذين تناولوا الميتفورمين لأكثر من خمس سنوات مقارنة بأولئك الذين تناولوا العلاج لمدة تقل عن عام». ويعرف مرض التكاثر النقوي، بأنه مجموعة من الأمراض التي تتعلق بنخاع العظم، وتصاحب هذه الأمراض زيادة غير طبيعية في أعداد الخلايا النقوية في نخاع العظم. وكانت الأبحاث السابقة قد وجدت أن الدواء يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون والبروستات لدى مرضى السكري.

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