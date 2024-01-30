ما هي حساسية الفول السوداني وما مدى خطورتها؟

المصدر: البيان

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توفيت الفنانة الاستعراضية البريطانية أورلا باكسينديل البالغة من العمر 25 عامًا، عقب تناولها قطعة بسكويت تحتوي على فول سوداني، ما أثار حالة من الخوف والجدل حول حساسية الفول السوداني، التي كانت تعاني منها.

ووفقًا لفريقها القانوني، لم تكن الفنانة على علم باحتواء البسكويت على الفول السوداني، إذ لم يكن هناك أي ذكر للمكسرات ضمن المكونات المدونة على العبوة.



وهناك حوالي 160 نوعاً من الأطعمة يمكن أن تتسبب في الحساسية، وذلك بحسب الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، وفق صحيفة الوطن المصرية، الذي أكد أنه على رأسهم اللبن والبيض والأسماك بخاصة القشرية منها، إضافة إلى الدقيق المستخلص من القمح.

وحساسية الفول السوداني عبارة عن تفاعل الجهاز المناعي بصورة حساسية واحمرار في الجلد؛ لرفضه المادة الروتينية الموجودة بالفول السوداني.

أعراض حساسية الفول السوداني

تظهر أعراض الحساسية على صورة غازات وتقلصات بالمعدة مع طفح جلدي وشعور دائم بالحكة، وقد تصل إلى حد التأثير على الجهاز التنفسي، من خلال الرشح والكحة والتأثير على الفم واللسان والجهاز الدوري من حيث الأوعية الدموية، والتي تؤدي إلى إغماءات في الحالات الخطيرة.

أسباب حساسية الفول السوداني

تحدث حساسية الفول السوداني، عندما يحدد نظام المناعة الخاص بك عن طريق الخطأ بروتينات الفول السوداني، كشيء ضار.

وتسهم الصفات الوراثية في زيادة احتمالية الإصابة بهذه الحساسية، فالأب الذي يعاني من حساسية تجاه الفول السوداني بإمكانه أن يورث هذه الحساسية إلى أبنائه، ويصير الأمر أكثر صعوبة في حال معاناة كلا الوالدين من الحساسية، حسب تصريحات الدكتور محمد الحوفي، الذي أكد أن التلامس المباشر أو غير المباشر للفول السوداني، يمكن أن يثير اهتياج للجهاز المناعي لدى المصاب بالحساسية، إضافة إلى الاستنشاق، إذ يحدث تفاعل تحسسي في حالة استنشاق الغبار أو الرذاذ الذي يحتوي على الفول السوداني،

وغالبًا ما يكون ناتج عن مصدر مثل طحين الفول السوداني، أو رذاذ طهي زيت الفول السوداني.

كيفية التعامل مع حساسية الفول السوداني

وتابع الحوفي أنه في حال ملاحظة أعراض حساسية الفول السوداني على الأطفال، ينبغي التوجه إلى مراكز اختبارات الحساسية لتحديدها ورصدها من البداية ووصف الأدوية المناسبة لتقليل أعراض الحساسية.

وتعقيبا على حادثة وفاة الفنانة البريطانية سالفة الذكر، أوضح خبير التغذية أن أمر الوفاة نتيجة الحساسية يعتبر مستبعدا تماما، ولا يمكن حدوثه إلا في حالة تداخل أسباب طبية أخرى مع الحساسية، كأن يتعارض مفعول دواء للحساسية مع نوع دواء آخر.

وليس هناك من أدوية فعالة في هذه المسألة، لكن الأهم هو الابتعاد عن الأطعمة المسببة للحساسية، من جانب الذين يعانون من أي منها.

وأضاف دكتور محمد الحوفي، أنّ بداية ظهور أعراض حساسية الفول السوداني تكون عند الأطفال تحت سن 3 سنوات، وتقل تدريجيا بعد 10 سنوات، وأثبتت الدراسات أن 20% من هؤلاء الأطفال يتمكنون من تجاوز هذه الحساسية مع الوقت.

واختتم أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، تصريحاته بتوجه بعض الدول نحو إجراء تعديلات جينية، للمركبات التي تتسبب في حساسية لدى الناس.

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