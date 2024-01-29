قشرة الرأس... وصفات منزلية للعلاج

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعاني الكثيرون من الإصابة بالقشرة في فروة الرأس ما تسبب حرجاً لهم بالغاً، والتي يكون لظهورها بفروة الرأس العديد من الأسباب، من بينها: البشَرة الدهنية المتهيجة وجفاف الجلد وفطر خميري الشكل (فطر الملاسيزية) يتغذى على الزيوت الموجودة في فروة الرأس لدى معظم البالغين.

ووفق موقع "headandshoulders" فهناك بعض الطرق الطبيعية لعلاج قشرة الرأس منها:

صودا الخيز

يمكن صنع شامبو صودا الخبز عن طريق مزج ملعقة صغيرة من صودا الخبز وكوبين من الماء؛ ثم وضع الخليط على فروة الرأس مع التدليك بلطف، وتركه لمدة دقيقتين ثم غسل الشعر بالماء، مع تكرار الوصفة للحصول على نتيجة إيجابية.

الليمون

يساعد الليمون في إزالة البكتيريا المسببة للقشرة على فروة الرأس، وذلك من خلال خلط أجزاء متساوية من ملح البحر وعصير الليمون والزيت، ثم بل الشعر مع مزج الخليط ووضعه على فروة الرأس وتركه لفترة تتراوح مابين 7-10 دقائق، ثم غسل الشعر جيدًا بالشامبو.



خل حمض التفاح

يجب تنظيف فروة الرأس بمحلول خل التفاح عن طريق خلط ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع ستة ملاعق كبيرة من الماء وذلك في كوب، و بعد غسل الشعر بالشامبو، يجب وضع الخليط على الرأس مع سكبه ببطء، مع تدليك فروة الرأس وتجنب وصول الخليط إلى العينين وتركه لعدة دقائق، ثم غسل الشعر بالشامبو، مع تكرار الوصفة بانتظام للحصول على نتيجة إيجابية وهي التخلص من قشرة الرأس.

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