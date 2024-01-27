ما هو السعال الديكي وما الفرق بينه وبين نزلات البرد؟

المصدر: البيان

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يصعب تمييز عدوى السعال الديكي عن نزلات البرد، حيث أن العلامات الأولى لهما هي سيلان الأنف والتهاب الحلق.

والسعال الديكي سببه بكتيريا السعال الديكي وينتشر عن طريق السعال والعطس.

و بعد حوالي أسبوع من العدوى، يصاب المرضى بنوبات سعال تستمر لدقائق، ويواجهون صعوبة في التنفس بعد السعال، ويصدرون صوتًا "ديكيًا" بين السعال.

وتشمل العلامات الأخرى للسعال الديكي ظهور مخاط سميك يمكن أن يسبب القيء ويصبح أحمر اللون في الوجه.

يصبح المصابون بالعدوى معديين منذ حوالي ستة أيام بعد ظهور الأعراض الشبيهة بالبرد وحتى ثلاثة أسابيع بعد بدء السعال.

ويصف الأطباء المضادات الحيوية كعلاج إذا تم اكتشاف السعال الديكي في غضون ثلاثة أسابيع. ومع ذلك، إذا أصيب الشخص بالعدوى لفترة أطول، فإن المضادات الحيوية لن تسرع من شفائه.

يمكن أن تكون العدوى قاتلة، حيث يموت ما يصل إلى 3% من الأطفال حديثي الولادة بسببها، وفقًا للبروفيسور بول هانتر، خبير الأمراض المعدية من جامعة إيست أنجليا.

بالإضافة إلى ذلك، يتم إدخال معظم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر والذين يعانون من السعال الديكي إلى المستشفى بسبب مضاعفات، مثل الجفاف وصعوبات التنفس والالتهاب الرئوي.

وهو أقل خطورة عند الأطفال الأكبر سنًا والبالغين ولكنه لا يزال من الممكن أن يسبب التهاب الأضلاع والفتق والتهابات الأذن وسلس البول بين هذه المجموعات.

يعد اللقاح 6 في 1، الذي يُعطى للأطفال في عمر 8 و12 و16 أسبوعًا، واللقاح المعزز 4 في 1 قبل المدرسة، الذي يُعطى للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وأربعة أشهر، أمرًا حيويًا للحماية من الإصابة بالسعال الديكي.

كما يتم تشجيع النساء الحوامل على الحصول على اللقاح لحماية أطفالهن من الإصابة بالعدوى في الأسابيع القليلة الأولى من حياتهم.



تختلف مسببات السعال الديكي عن السعال العادي، وفي ما يأتي أهم مسببات كلا الحالتين وفق ويب طب:

1. مسببات السعال العادي

تُعد أسباب السعال العادي كثيرة ومتنوعة، وتختلف أسباب السعال باختلاف طبيعته ومدته. ومن هذه الأسباب ما يأتي:

السعال الحاد: الإنفلونزا، والزكام، والتهابات القنوات التنفسية العليا، والتهاب القصبات الحاد، والارتجاع المعدي المريئي.

السعال شبه الحاد: التهاب الجيوب الأنفية البكتيري، وسعال ما بعد العدوى الفيروسية، والربو.

السعال المزمن: التهاب الشعب الهوائية المزمن، وتوسع القصيبات (Bronchiectasis)، وداء الانسداد الرئوي المزمن، وسرطان الرئة، والساركويد، وغيرها.

2. مسبب السعال الديكي

السعال الديكي هو عدوى تنفسية حادة ومعدية للغاية، وعادة ما تسببها بكتيريا بُورْديتِيلَّة شَاهُوقِيَّة (Bordetella pertussis).



الفرق بين السعال العادي والسعال الديكي: الأعراض وشدتها

وقد يتشابه السعال العادي مع السعال الديكي في العديد من الأعراض، إلا أن الأعراض في السعال الديكي تكون أشدّ وأكثر حدة.

وبشكل عام إن السعال الديكي عادة يصيب الرّضع والأطفال وتكون الأعراض أكثر شدّة كلما كان المريض أصغر عمرًا، وهناك مجموعة من الأعراض التي تميز السعال الديكي، ومن هذه الأعراض ما يأتي:

1. المرحلة الزكامية (Catarrhal stage)

يعاني المريض في هذه الحالة من أعراض تشبه الزكام مثل:

-سيلان الأنف واحتقانه.

-ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

-السعال الجاف.

-احمرار العينين.

-قد يستمر المريض في هذه المرحلة من أسبوع إلى أسبوعين، ثم ينتقل إلى المرحلة التالية.

2. مرحلة السعال الانتيابي (Paroxysmal stage)

في هذه المرحلة يعاني المريض من نوبات شديدة من السعال التي قد تسبب الاختناق وانتفاخ العينين واحمرار الوجه، وقد يكون هناك قيء بعد السعال.

قد تكون النوبات شديدة بما يكفي للتسبب بازرقاق الجلد (Cyanosis) وقد يكون هناك صوت يشبه صوت الديك عند الاستنشاق. قد تستمر هذه المرحلة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

3. مرحلة التعافي (Convalescent stage)

بعد أن يمر المريض بمرحلة السعال الانتيابي، تتحسن نوبات السعال ببطء وتصبح أقل تكرارًا خلال مرحلة التعافي، حيث تستمر من أسبوع إلى أسبوعين.



المضاعفات

نسبة مضاعفات السعال الديكي تكون أعلى من نسبة مضاعفات السعال العادي كالآتي:

1. مضاعفات متشابهة بين السعال العادي والسعال الديكي

ومن هذه المضاعفات ما يأتي:

-سلس البول.

-كسور في الأضلاع.

-الصداع.

2. مضاعفات خاصة للسعال الديكي

قد يسبب السعال الديكي مجموعة من المضاعفات خاصة عند الرّضع والأطفال، ومن هذه المضاعفات ما يأتي:

انقطاع النفس.

نوبات الصرع.

جفاف ونقصان السوائل.

فقدان الوزن.

نزيف تحت الملتحمة (Subconjunctival haemorrhage).

الفتق الأربي.

تدلي المستقيم.

نصائح للوقاية من السعال

هناك مجموعة من الإجراءات للوقاية من السعال، ومن هذه الإجراءات ما يأتي:

1. المطاعيم

يُعدّ التطعيم أفضل وسيلة للوقاية من السعال والسعال الديكي.

حيث يتم إعطاء مطعوم السعال الديكي على جرعات متفرقة بين عمر شهرين وستّ سنوات، بالإضافة إلى ذلك يوجد هناك جرعات معززة تُعطى لكبار السن والنساء الحوامل.

2. الحفاظ على النظافة

-تعدّ الحفاظ على النظافة الشخصية أحد أهم وسائل الوقاية من الأمراض المعدية بصفة عامة والسعال الديكي بشكل خاص، ويمكن ذلك من خلال اتّباع ما يأتي:

-تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس.

-وضع المنديل الخاص بك في سلة النفايات.

-غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

-استخدام منظف اليدين الذي يحتوي على الكحول في حالة عدم توفر الماء والصابون.

3. المضاد الحيوي في حال الإصابة بالسعال الديكي

قد يوصي الطبيب بإعطاء مضاد حيوي لأفراد أسرة المريض في حال تم تأكيد إصابته بالسعال الديكي؛ وذلك لمنع انتشار المرض بينهم، كما قد يوصي الطبيب بإعطاء المضاد الحيوي للأفراد المعرضين لخطر الإصابة بأعراض شديدة، ومنهم ما يأتي:

الأطفال الذين يقل أعماهم عن عام واحد.

النساء الحوامل في الثلث الأخير من الحمل.

إرشادات لمرضى السعال الديكي:

-الراحة الكافية لمساعدة الجسم على مقاومة المرض.

-تناول وجبات صغيرة من الطعام لمقاومة القيء.

-شرب كميات وفيرة من المياه.

-الحرص على وجود هواء نظيف بلا تراب أو دخان.



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