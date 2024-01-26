الكدمات المفاجئة في الجسم .. ما أسبابها ومتى يجب زيارة الطبيب؟

المصدر: البيان

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تظهر بعض الكدمات على أجزاء متفرقة من جسم الإنسان، تزول في أغلب الأحيان من تلقاء نفسها وتحدث الكدمات عند احتباس الدم أسفل الجلد، وذلك نتيجة لتضرر الأوعية الدموية الدقيقة حيث من الممكن أن تتضرر هذه الأوعية نتيجة سقوط أو ضربة أو ارتطام ولكن ما هي أسباب الكدمات المفاجئة؟

أسباب

ووفق موقع ويب طب فإن هناك العديد من الأمور التي تُصنّف ضمن قائمة مسببات الكدمات المفاجئة في الجسم، منها ما يأتي:

1. التقدم بالعمر

مع تقدم الإنسان بالعمر تصبح فرصة ظهور كدمات مفاجئة في الجسم أكبر؛ وذلك لأن الأوعية الدموية تصبح أضعف، كما أن الجلد يصبح أرق؛ لذا قد تلاحظ ظهور هذه الكدمات بسهولة كلما تقدمت بالعمر وبشكل متكرر أكثر.

2. الوراثة

فقد تبين أن الإنسان يكون عرضة للإصابة بالكدمات بشكل أكبر في حال كان هناك شخص في العائلة مصاب بها.

3. تناول بعض الأدوية

من أبرز أسباب ظهور الكدمات المفاجئة في الجسم، تناول بعض أنواع الأدوية ومن أهمها مضادات التخثر، ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية، والكورتيكوستيرويدات.

إضافًة إلى ذلك قد تسبب بعض الأدوية ضعفًا أو تغيير في الأوعية الدموية الدقيقة، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالكدمات ومن بينها مضادات الاكتئاب.

كما قد تبين أن بعض المكملات الغذائية، مثل: زيت السمك، والثوم، والجينسنغ عوامل تزيد النزيف وبالتالي تزيد من ظهور كدمات مفاجئة.

4. الإفراط في تناول الكحول

يعد الإفراط في تناول الكحول من أسباب الكدمات المفاجئة، فهي من أكثر الأمور التي تُلحق الضرر في صحة الكبد، وترفع من خطر الإصابة بتشمع الكبد.

حيث تسبب الإصابة بأمراض الكبد فقدان الكبد قدرته على إنتاج البروتينات التي تساعد في تجلط الدم، وبالتالي يكون الإنسان أكثر عرضة للنزيف ولظهور الكدمات بسهولة.

5. الإصابة بأحد اضطرابات النزف

تعد اضطرابات النزف، مثل: مرض الناعور، أو قلة الصفيحات، أو نقص العامل الخامس من أسباب الكدمات المفاجئة في الجسم؛ لأنها تؤثر على قدرة تميع الدم وتجلطه.

الأشخاص المصابون بهذا النوع من الأمراض عليهم تناول الأدوية وفقًا لإرشادات الطبيب، وذلك لحماية صحتهم من أي مضاعفات محتملة.

6. نقص الفيتامينات

من أكثر أسباب ظهور الكدمات المفاجئة في الجسم هو نقص الفيتامينات، حيث تلعب بعض الفيتامينات دورًا في عملية شفاء الجسم وتجلط الدم، بالتالي نقصها قد يسبب ظهور الكدمات.

من أهم الفيتامينات التي قد يسبب نقصانها ظهور الكدمات بسهولة في الجسم:

فيتامين ج.

فيتامين ك.

متى عليك استشارة الطبيب؟

بعد معرفة أسباب الكدمات المفاجئة، ، فإن الإصابة بالكدمات عادًة تزول من تلقاء نفسها مع مرور الوقت، لكن عليك استشارة الطبيب في بعض الحالات، منها:

-ظهور عدد كبير من الكدمات على الجسم.

-عندما تكون الكدمات كبيرة الحجم ويرافقها نزيف.

-ظهور الكدمات بشكل سريع وسهل مقارنة مع الماضي.

-تترافق الكدمات مع بعض الأعراض المختلفة، مثل: الحمى، واصفرار الجلد، وانخفاض الطاقة.

-ظهور الكدمات بالتزامن مع تناول بعض أنواع الأدوية.

-عندما تكون الكدمات مؤلمة وعملية شفائها بطيئة.



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