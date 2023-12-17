ابتكار مثير للجدل.. ذكور بعوض عقيمة تتولى القضاء على الملاريا عبر قطع ذرية الإناث

المصدر: إعداد - حسين جمو

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يأمل خبير أفريقي في علم الحشرات أن ينجح ابتكاره الطبي في القضاء على الملاريا التي تفتك بمئات الآلاف سنوياً في القارة الأفريقية عبر تعديل جينات البعوض الذكور لتصبح عقيمة، وهو ما أثار انتقادات من منظمات بيئية بخصوص تأثير ذلك على التنوع البيولوجي.

ويعمل عبد الله دياباتي، الذي يرأس علم الحشرات الطبية وعلم الطفيليات في معهد أبحاث العلوم الصحية في بوركينا فاسو، على تطوير تقنية مبتكرة يمكنها القضاء على أنواع البعوض الناقلة للملاريا عن طريق تغيير جيناتها.

وقال دياباتي لشبكة "سي إن إن" إن ابتكار أدوات مكافحة الملاريا هو الطريقة الوحيدة للتغلب على المرض.

وأضاف: "على الرغم من أن الناموسيات تقوم بعمل رائع، إلا أننا لدينا الآن مقاومة واسعة النطاق للمبيدات الحشرية في الأنواع المختلفة من البعوض، وخاصة تلك التي تنقل الملاريا، وهذا يجعل من الصعب هزيمة الملاريا بهذه الأدوات التقليدية. ولهذا السبب من المهم للغاية الابتكار والحصول على أدوات جديدة يمكن أن تكمل الأدوات الموجودة".

وقال دياباتي إنه متفائل بأن أداته لمكافحة ناقلات مرض الملاريا - والتي توصف بأنها "تكنولوجيا محرك الجينات" - يمكن أن تكون "مغيرة لقواعد اللعبة" عند طرحها.

وتنتقل الملاريا عن طريق لدغة أنثى بعوض الأنوفيلة المصابة بالمرض الطفيلي. وبم أن ذكور البعوض لا تلدغ، لذا فهي غير قادرة على نقل الملاريا.

ومن خلال محرك الجينات، يتم منع أنواع البعوض الأنثوية التي تنقل المرض من إنتاج ذرية إناث جديدة من خلال إطلاق ذكور معدلة وراثيا والتي تصبح عقيمة في البيئة.

وقال دياباتي إن أعداد إناث البعوض ستنضب وسيتوقف انتقال الملاريا.

وأوضح : "عندما يتم إطلاق البعوض (المعدل جينياً) في الميدان... فسوف ينتشر بين جميع مجموعات البعوض ويحد من انتقال الملاريا على الفور"، مضيفاً أن الدفع الجيني كان تدخلاً أكثر استدامة وملاءمة للميزانية لمكافحة الملاريا. فالبعوض المعدل وراثيا هو الذي يقوم بهذه المهمة نيابة عنك، على عكس التدخلات الأخرى حيث يتنقل العاملون من مكان إلى آخر للتوصيل.

ومع ذلك، قال دياباتي إن الأمر قد يستغرق بضع سنوات أخرى لنشر تكنولوجيا محرك الجينات في أفريقيا.

في عام 2019، أجرى تحالف أبحاث مكافحة ناقلات الأمراض التابع لدياباتي، المرحلة الأولى من المشروع من خلال إطلاق دفعة رائدة في أفريقيا من البعوض المعدل وراثيًا في بانا، وهي قرية في غرب بوركينا فاسو.

وتم إطلاق أكثر من 14000 من البعوض الذكور العقيم في نفس اليوم أثناء الإطلاق الخاضع للرقابة، وتم استعادة 527 من البعوض المطلق بعد 20 يومًا.

وحصل العالم والأستاذ المولود في بوركينا فاسو على جائزة Falling Walls لعام 2023 لإدارة العلوم والابتكار عن بحثه، الذي قال المنظمون إنه يقدم الأمل في مكافحة الملاريا.

وقتل المرض الطفيلي أكثر من 620 ألف شخص في عام 2020 وتسبب في 241 مليون حالة إصابة، معظمها بين الأطفال دون سن الخامسة في أفريقيا.

مخاوف بيئية

وقد رحبت السلطات الصحية خارج بوركينا فاسو بتكنولوجيا محرك الجينات التي ابتكرها دياباتي، لكن لا تزال هناك تساؤلات حول تأثيرها على البيئة عند إطلاقها بالكامل.

وقال لومباني مونثالي، مدير برنامج البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في ملاوي، إنه على الرغم من أن تكنولوجيا محرك الجينات هي "ابتكار جيد يأتي في الوقت المناسب"، إلا أن تأثيرها البيئي غير معروف.

وقامت منظمة (SOS)، ومقرها ألمانيا، بحملة قوية ضد تكنولوجيا الدفع الجيني، قائلة إنه لا يمكن التنبؤ بتأثيرها على النظم البيئية.

وقالت منظمة SOS على موقعها الإلكتروني: "كل كائن حي، حتى لو بدا خطيرًا أو ضارًا للإنسان، يؤدي مهامًا مهمة في بيئته". وأضاف أن "إبادة نوع ما أو حتى التلاعب به ستكون له عواقب على النظام البيئي بأكمله".

وأوضحت المجموعة المناصرة أن البعوض من بين المصادر الرئيسية لغذاء العديد من الحيوانات مثل الطيور واليعسوب.

وتعليقاً على هذه التحذيرات، قال دياباتي إن "المخاوف المحددة" بشأن تكنولوجيا محرك الجينات ستؤخذ في الاعتبار في عملية تطوير المشروع.

وأضاف: قررت أن أكرس حياتي لمكافحة هذا المرض الذي يخنق التنمية في أفريقيا ويحطم مستقبل حياة الملايين من الأفارقة.

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