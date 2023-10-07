شلل غامض يصيب تلميذات مدرسة في كينيا

المصدر: (دبي - البيان)

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أصيبت عشرات الطالبات في دولة أفريقية، بمرض وصف بالغامض، ما تطلّب نقلهن إلى المستشفى، كما أفادت تقارير إخبارية، لكن خبراء شككوا في الأمر، واعتبروه مجرد محاولة تضليل من جانب الفتيات لتفادي امتحانات آخر العام.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الواقعة حدثت في مدرسة سانت تريزا إيريجي الثانوية للبنات، في بلدة موسولي، على بعد 374 كيلومتراً شمال غربي نيروبي، عاصمة كينيا.

وقالت إن 95 طالبة في المرضى نقلن إلى المستشفى، بعدما أصبن بالشلل، إثر المرض الغامض الذي تفشى في المدرسة.

وفتح مسؤولو الصحة في هذه الدولة الواقعة بشرقي أفريقيا، تحقيقاً لكشف أسباب تفشي المرض الغريب، محذرين من تداعيات كارثية، في حال كان المرض معدياً.

وطبقاً لوسائل إعلام محلية، سقطت الفتيات فجأة على الأرض في المدرسة.

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