فوائد صحية لا حصر لها.. 10 أسباب تجعلك تتناول البيض المسلوق يومياً.. فما هي؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

للبيض فوائد صحية عديدة على صحة الإنسان، فهو يغذي الجسم بالعديد من الفيتامينات التي لها مفعول السحر على صحة القلب والعين والجلد و تقوية العظام وغيرها.

ويعتبر البيض المسلوق من الأطعمة الغنية بالمغذيات بحسب موقع "Health" وهذه أبر فوائده.



تحتوى البيضة على فيتامين أ وحمض الفوليك وفيتامين ب 5 وفيتامين ب 12 وفيتامين د والحديد والكاروتينات



1. يحتوي على دهون صحية

تحتوي البيضة المسلوقة على دهون صحية أو جيدة تحمى الأعضاء وتساعد فى الحفاظ على دفء الجسم، ما يجعل البيض المسلوق مثاليًا لفصل الشتاء.



2. البيض المسلوق يقوي المناعة

البيضة تحتوي على كمية جيدة من فيتامين B6 و B12 جنبًا إلى جنب مع الزنك، وهي تساعد في تعزيز المناعة ومكافحة الأنفلونزا والبرد.



3. يحافظ على قوة العظام

تعتبر البيضة مصدرًا جيدًا لفيتامين د، والذي لن يعزز مناعتك فحسب، بل يحافظ أيضًا على قوة عظامك.



4 إنقاص الوزن

تحتوي البيضة على مصدر جيد للبروتينات الخالية من الدهون بالإضافة إلى الأحماض الأمينية، مع سعرات حرارية منخفضة يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، وهو أمر ليس من السهل القيام به خلال فصل الشتاء حيث أن الخمول أو الطقس البارد يخلقان عقبات في نظام اللياقة البدنية الخاص بك.

5-التمتع بعقل سليم

البيضة تحتوى على كمية جيدة من أحماض أوميجا 3 الدهنية والكولين، والتي "تبني غشاء الخلية ولها دور في إنتاج جزيء الإشارة في الدماغ".



6. يحمي العينين

يتم إثراء صفار البيض أو الجزء الأصفر من البيض المسلوق باللوتين والزياكسانثين، ما يحمي العين ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين لذلك للحصول على عيون صحية يمكن تناول البيض المسلوق.



7. تعزيز جمال البشرة

يحتوي الجلد على جزء مهم وهو السيلينيوم، ويعتبر البيض مصدرًا ممتازًا لهذه المغذيات.



8. تعزيز صحة الشعر

تحتوى البيضة على البيوتين الذي يساعد في الحفاظ على صحة الشعر ولمعانه.



9. صحي للقلب

البيض المسلوق يحتوي على كولسترول جيد "يحافظ على صحة القلب، إذا تم تناوله باعتدال.



10. مفيد للحوامل أو المرضعات

إنه مفيد للغاية فى كلتا المرحلتين من حياة المرأة حيث تحتوى البيضة على كمية جيدة من البروتين والكولين وكذلك السيلينيوم.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز