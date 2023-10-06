كيف يعيش الإنسان بكلية واحدة؟ وما الطرق التي يتبعها في الحفاظ عليها؟ .. إليك الإرشادات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

من الطبيعي أن يولد الإنسان بكليتين، لكن في بعض الحالات النادرة قد يولد الإنسان بكلية واحدة، وقد لا يعرف ذلك إلا بالصدفة، وهناك حالات كثيرة نشرتها وسائل الإعلام.

وقد يفقد الإنسان كليته لمرض، أو لحادث، ومن المشاهير الذين عاشوا فترات طويلة بكلية واحدة أسطورة كرة القدم بيلية.

كيف يحمي الانسان كليته لينعم بحياة سليمة؟ وفقا لموقع healthline يساعد الحفاظ على نمط حياة صحي من خلال اتباع نظام غذائي مغذي وممارسة الرياضة بانتظام والحصول على فحوصات منتظمة في الحفاظ على صحة الكلى.

كيف يعيش الانسان بكلى واحدة؟

تقوم الكلى بتصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم حتى يمكن إخراجها من الجسم في البول، فيمكن لكلى واحدة تصفية كمية كافية من الدم للحفاظ على عمل الجسم بشكل طبيعي، هذا هو السبب في أن الاشخاص الذين لا يملكون إلا كلى واحدة يستطيعون البقاء على قيد الحياة وبصحة جيدة مع كلية واحدة فقط.



توصيات مهمة لصحة الكلية

- تناول نظام غذائي صحي.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- الحفاظ على وزن صحي.

- التحكم في ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري إذا تطوروا.

- إجراء الفحوصات بإنتظام.



بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان لدى الشخص كلية منفردة ، يجب أن يكون أكثر حرصًا بشأن الحفاظ على عملها بشكل جيد هذا يتضمن:

-حمايتها من الإصابة، وتجنب الأدوية التي يمكن أن تكون ضارة ، مثل الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية.

- هناك عدد من الأسباب التي قد تجعل اى شخص يمتلك كلية واحدة فقط وهي تشمل ما يلي:

لقد ولد بكليّة واحدة فقط، أو تمت إزالة إحدى الكليتين (استئصال الكلية) لعلاج حالة طبية أو إصابة، التبرع بكلية لشخص يحتاج لعملية زرع.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز