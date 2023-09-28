"وزارة الصحة" تحدد 7 إجراءات رئيسية للوقاية من الأنفلونزا الموسمية.. وتحث على التطعيم

المصدر: وام

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حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 7 إجراءات رئيسية للوقاية من الأنفلونزا الموسمية، تتمثل في التطعيم واتباع آداب السعال والعطاس، وتجنب الاتصال الوثيق مع المرضى، وتنظيف وتعقيم الأسطح والأدوات المستخدمة باستمرار، وغسل اليدين بانتظام وتعقيمهما، والابتعاد عن الآخرين إذا ظهرت أعراض الإصابة بالعدوى، إضافة إلى تجنب لمس العينين والأنف والفم.



وأشارت الوزارة، في الدليل التوعوي للأنفلونزا الموسمية 2023- 2024 الصادر عنها حديثا، إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا ومضاعفاتها وهم: المرأة الحامل، والأطفال ما دون 5 سنوات، كبار السن، والأفراد الذين يعانون من حالات طبية مرضية مزمنة، إلى جانب العاملين في مجال الرعاية الصحية.



وأكد الدليل على أهمية التطعيم ضد الأنفلونزا الذي يحصن الأشخاص ضد الإصابة ويقلل من شدة المرض ومن خطر دخول المستشفى، كما يوفر بشكل خاص حماية كبيرة للمرأة الحامل طيلة فترة الحمل وما بعدها، فضلا عن حماية المولود في الأشهر الأولى من حياته حيث يقيه من مضاعفات الإصابة بالأنفلونزا.



وأوضح أن أفضل وقت للحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية يكون في شهر سبتمبر أو أوائل الشتاء من كل عام، أما في حال عدم التطعيم في ذلك الوقت فيوصى بالتطعيم في وقت لاحق لأن الأنفلونزا قد تستمر في أشهر لاحقة خلال العام.



ولفت إلى أن تطعيم الأنفلونزا يعتبر من التطعيمات الآمنة وقد تم إعطاؤه لملايين الأشخاص لأكثر من 60 عاما وقد كانت الآثار الجانبية له خفيفة بشكل عام وتختفي من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة.



ووفقا للدليل، يمكن لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فما فوق أخذ التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية الذي يتوفر في جميع مراكز خدمات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة.



يشار إلى أن الإصابة بالأنفلونزا الموسمية تحدث في جميع أنحاء العالم بمعدل سنوي يتراوح بين 5 على 10 في المائة بين البالغين و20 إلى 30 في المائة بين الأطفال، كما يختلف كل موسم من مواسم الأنفلونزا عما قبله ويمكن أن يؤثر بصورة مختلفة على الأشخاص.

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