توابل تقلل الرغبة في السكر

المصدر: البيان

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يمكن أن تساهم عوامل مثل الإجهاد والنظام الغذائي غير المتوازن وحتى قلة النوم في الرغبة الشديدة لتناول السكريات، كما توصل خبراء التغذية إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للرغبة في تناول السكر هو نقص المغنيسيوم بالجسم، الذي يعمل على تنظيم إفرازات الناقل العصبي "الدوبامين"، وكذلك مستويات الأنسولين والغلوكوز، بحسب "العربية نت".

لكن لا تقتصر الرغبة الشديدة في تناول السكر على أمر محدد بعينه، إنما هي عوامل متعددة، لذا ينصح الخبراء عادة أن يحصل الشخص على كمية كافية من الماء يومياً وإضافة الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم إلى نظامه الغذائي، كما أن بعض التوابل ذات خصائص تسمح بالتحكم في الأنسولين ولها أيضاً تأثير مضاد للالتهابات على الجسم، وهي:



الهيل الأخضر

يساعد تناول قدر قليل من الهيل الأخضر، الغني بالنكهات الزهرية والشبيهة بالحلوى في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر على الفور.

2. بذور الكزبرة

تشتهر بذور الكزبرة بأنها تعمل على تحسين إفراز الأنسولين، مما يقلل من أضرار الجذور الحرة. يمكن إدراج بذور الكزبرة في النظام الغذائي بشكل منتظم أو حتى قضم القليل منها بعد الطعام.

3. القرفة

تحتوي القرفة على مادة سينمالدهيد، والتي تعمل على تحسين إشارات الأنسولين. من المعروف أن هذه التوابل لها خصائص مضادة للالتهابات ويمكن إضافتها إلى الشاي أو القهوة العادية أو حتى الطعام.

4. بذور الشمر

الشمر عشب عطري له خصائص مدرة للبول ويساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر. كما أن له نكهة منعشة. وينصح في كثير من الأحيان بمضغه بعد الأكل.

5. قرنفل

إن توابل القرنفل الصغيرة مليئة بالعناصر الغذائية ومعروفة بخصائصها التي تنظم نسبة السكر في الدم. يمكن تضمين هذه التوابل في الحساء والشاي والصلصات وحتى التتبيلة.

6. جوزة الطيب

إنها توابل شعبية معروفة بنكهتها الحلوة المميزة وأنها تزيد من مستويات السيروتونين في الجسم، مما يعني استقرار الحالة المزاجية وبالتالي تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.



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