رغم رائحته.. 5 فوائد صحية للثوم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعد الثوم واحداً من الأطعمة الأكثر فعالية للحفاظ على الصحة، حيث إنه يساعد الدورة الدموية والجهاز الهضمي على العمل بشكل جيد، وينصح الخبراء بتناوله، انه يُستخدم لتعزيز نكهة الأطباق.ويعتبر الثوم قوة غذائية غنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين B6 والمنغنيز وفيتامين C والسيلينيوم والألياف كما أنه يساعد على مايلي:

1. ينظيم ضغط الدم

تناول الثوم له آثار إيجابية على الشرايين والأوعية الدموية، حيث تقوم خلايا الدم الحمراء بتحويل الكبريت الموجود في الثوم إلى غاز كبريتيد الهيدروجين، الذي يؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية، مما يسهل تنظيم ضغط الدم.

2. غني بالفيتامينات

إن الثوم هو عشب كثيف المغذيات يوفر عدداً مذهلاً من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة في قطعة واحدة. عند تناول الثوم النيء أو المطبوخ، فإن الجسم يفوز ببعض العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن والمنغنيز والزنك والكبريت والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والسيلينيوم وغيرها من العناصر التي تعزز صحة الجسم.

3. تقوية جهاز المناعة

تؤيد العديد من الدراسات أنه عندما يستيقظ الشخص متعباً أو عندما تنخفض الطاقة، فإن تناول الثوم يمكن أن يعزز على الفور مستويات الطاقة ويجعل الشخص أكثر إنتاجية. إن الثوم مصدر غني للمواد الكيميائية النباتية المعروفة بقدرتها على درء الأمراض وتقوية جهاز المناعة.

4. أنقاص الوزن

يساعد المظهر الغني بالمغذيات للثوم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن. عند تناول الثوم على معدة فارغة، فإنه يعزز الشعور بالامتلاء ويقلل الشعور بالجوع. يمكن اعتبار الثوم مثبط شهية فعال وآمن يمنع من الإفراط في تناول الطعام.

5.يخفض الكوليسترول

الثوم غني بالأليسين، وهو مركب نشط معروف بخفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم. يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للثوم في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ وتعزيز صحة القلب.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز