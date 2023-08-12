لماذا يجب علينا تناول الكوسا؟

المصدر: البيان

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لنبات الكوسا فوائد لاتحصى على جسم الإنسان فهي مفيدة لعشاق "الدايت" ولمرضى السكر والرضع والكبار على السواء.

تقول الطبيبة يكاتيرينا كاشوخ، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، إن من الأفضل استخدام الكوسا (القرع) غير الناضجة في الطعام.

وتشير الطبيبة في حديث لـ Gazeta.Ruـ إلى أنه يمكن اعتبار الكوسا مادة غذائية آمنة لأنها سهلة الهضم والامتصاص ونادرا ما تسبب الحساسية. لذلك يمكن البدء بإطعام الأطفال الكوسا المهروسة.

وتقول: "غالبا ما تدرج الكوسا في النظام الغذائي للمرضى خلال مرحلة تعافيهم من مرضهم، ولكبار السن وتلاميذ المدارس.

كما يجب على من يهتم برشاقته عدم تجاهل الكوسا، لأن 100 غرام منها تحتوي على 24 سعرة حرارية فقط".

وبالإضافة إلى ذلك يشكل الماء 90 بالمئة من تكوين الكوسا، ما يساعد على الاحتفاظ بالتوازن المائي في الجسم وفق روسيا اليوم.

وتقول: "تحتوي الكوسا على نسبة عالية من الألياف الغذائية المفيدة للجهاز الهضمي وتعطي شعورًا بالشبع. كما تحتوي على البكتين- وهو ألياف غذائية تذوب في الماء، وتساعد على الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم".

وتحتوي الكوسا أيضا على نسبة جيدة من فيتامينات A و C و PP وعلى مضادات الأكسدة - اللوتين والزياكسانثين التي تساعد في الحفاظ على حدة البصر. والكوسا غنية بعنصر البوتاسيوم، الذي يساعد على إخراج السوائل الزائدة من الجسم وتحسين عملية التمثيل الغذائي للملح.

وتقول: "ينصح باستخدام الكوسا غير الناضجة في الطعام، لأن مذاقها لطيف ولا تحتوي على بذور كبيرة قاسية. كما انها سهلة الهضم ويمكن تناولها في وجبة العشاء مسلوقة أو مشوية وحتى مقلية. ولكن يجب أن نعلم أن المعالجة الحرارية الطويلة تفقد الكوسا جميع الفيتامينات الموجودة فيها".

فوائد الكوسا

هناك العديد من الفوائد الكوسا، فلنتعرف على أبرزها فيما يأتي وفق موقع ويب طب:

1. الحفاظ على صحة العيون

تحتوي الكوسا وعائلة الخضار التي تنتمي إليها عمومًا على نسب عالية من مواد وعناصر غذائية هامة وضرورية لصحة العيون مثل: المغنيسيوم، وفيتامين ج، والبيتا كاروتينات، واللوتين، وغيرها الكثير.

نظرًا للخصائص المضادة للأكسدة التي تمنحها العناصر المذكورة أعلاه للكوسا، فإن هذا يجعل الكوسا غذاء مهمًا لحماية العيون من الأمراض والمشاكل المتعلقة بتقدم السن.

2. مفيدة لصحة قلبك

تحتوي الكوسا على نسبة عالية من البوتاسيوم، إذ يحتوي كل كوب من الكوسا المقطع على ما يقارب 295 ملليغرام من البوتاسيوم، أي ما يعادل 8% من الحصة اليومية الموصى بها من البوتاسيوم.

يساعد البوتاسيوم على السيطرة على ضغط الدم في الجسم، إذ أنه يعمل على تعطيل تأثير الملح والصوديوم اللذان يعملان على رفع ضغط الدم

كما وجد أن زيادة الجرعة التي تحصل عليها من البوتاسيوم يوميًا قد تساعد بشكل كبير في التقليل من فرص الإصابة بالنوبة القلبية، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب والتقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب.

تعد الكوسا غنية بفيتامين ج الذي يعتبر أحد مضادات الأكسدة الهامة والذي يساعد على خفض ضغط الدم وحماية الشرايين والأوعية الدموية من الانسداد، إذ يحتوي كوب واحد من الكوسا المقطعة على 20 ملليغرام من الحصة الموصى بها يوميًا من فيتامين ج.

3. مصدر رائع لفيتامينات عائلة ب

تعتبر الكوسا مصدرًا لفيتامينات عائلة ب والتي تساعد على:

-دعم عمليات الأيض في الجسم وتحسينها.

-تحسين الصحة العقلية والنفسية.

-منع التعب والإرهاق.

4. مفيدة للحوامل بشكل خاص

نظرًا لمحتوى الكوسا العالي من حمض الفوليك، فإن الكوسا تعتبر مهمة بشكل خاص للحوامل، إذ يساعد تناول الكوسا بانتظام على حصول الحامل على جزء من حاجتها من حمض الفوليك لحمل قوي وصحي.

5. السيطرة على السكري

من الممكن منع تطور وحدوث مضاعفات السكري من النوع الثاني إذا ما تم اتباع نمط حياة صحي ومناسب، مثل تضمين الكوسا في الحمية الغذائية، إذ أن غنى الكوسا بالعديد من العناصر الغذائية الهامة مع حقيقة كونها شبه خالية من السعرات الحرارية والسكريات والدهون يجعلها غذاء رائعًا لمنع الإصابة بالسكري.

كما أن تناول الكوسا بانتظام ولأسباب لا يعلمها العملاء تحديدُا قد يساعد على خسارة الوزن.

6. المساعدة في موازنة هرمونات الغدة الدرقية

إن قشور الكوسا بشكل خاص قد تحتوي على عناصر من الممكن أن تكون مفيدة جدًا في تنظيم وظائف وهرمونات الغدة الدرقية والأدرينالين وحتى تنظيم مستويات الأنسولين في الجسم.

7. المساعدة على تنظيم الهضم

قد تجد أن البعض يوصي بتناول الكوسا من أجل تنظيم أي مشاكل حاصلة في عمليات الهضم، وذلك نظرًا لأن الكوسا:

-تحتوي على كمية جيدة من السوائل.

-تعمل على حماية الأمعاء والجهاز الهضمي من القرحة.

-تساهم في محاربة للالتهابات.

-تحتوي على ألياف تساعد بشكل كبير في تسهيل عمليات الهضم.



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